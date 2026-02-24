Такое мнение 24 Канала озвучил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, отметив, что во время размышлений о времени конец войны важно говорить и об условиях. Украина не может уступить, достойно борясь столько времени.
Был ли в течение 4 лет шанс завершить войну?
Бывший глава МИД Украины отметил, что войну можно было остановить и на следующий день после полномасштабного вторжения. Однако тогда бы мы не смогли отстаивать национальные интересы – это была бы полная капитуляция.
Заметьте! Профессор американистики Скотт Лукас заметил, что Украина, теоретически, имеет возможность капитулировать и сейчас. Однако украинцы продолжают бороться, несмотря на отсутствие света, постоянные атаки и сложную ситуацию на фронте.
По мнению Огрызко, сейчас война является войной за самобытность украинцев, за то, что мы можем быть цивилизованной страной. В противном случае мы можем просто сдаться.
Прошло 4 года героического сопротивления. Россия выходит на свою финишную прямую. Поэтому говорить о том, что сейчас мы при любых обстоятельствах должны подписать то, что она хочет, – будет нереалистично,
– подчеркнул он.
Возможно ли завершить войну сейчас?
- В издании Politico предположили, что есть шансы завершить войну весной этого года. Этому способствует изменение позиции России в переговорах, которые могут быть достаточно перспективными.
- Между тем Владимир Зеленский заявил, что переговоры зашли в тупик из-за требований России официально признать ее контроль над оккупированными территориями Украины. Кроме того, сам Путин считает, что мир принесет ему много проблем.
- Также президент Украины отметил, что стабильный мир возможен только тогда, когда Владимир Путин согласится на прекращение огня и конструктивный диалог.