Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур, добавив, что кроме Ковальчуков есть еще такие персоны в окружении Путина, как Чемезов, Сечин, братья Ротенберги.

В Москве растет внутреннее противоречие

Эти группы лиц сосредотачивают сейчас в своих руках огромные деньги. У одних под контролем военно-промышленный комплекс России, у других – российские медиа. Как пояснил руководитель УКР, среди них есть как "ястребы" войны, так и пацифисты.

Для "ястребов" сегодня нет шансов оказаться на Западе, даже их детям, они это понимают. Это так называемые новые дворяне. Их будущее очень мрачное. Они ни в коем случае вместе с Чемезовым не прекратят войну, им это невыгодно, да и Путину тоже,

– озвучил Кур.

По его мнению, все силовики и не только нынешний руководитель ФСБ Бортников, а и его предшественники, другие генералы обязательно надеются на то, что боевые действия продолжатся. Но есть в Москве персоны, которые считают, что их дети должны иметь доступ в Европу, ездить туда и жить там. Говорится о представителях крупного бизнеса. В эту ячейку входят Абрамович, Дерипаска, но они не обладают возможностями силовой поддержки.

Заметьте! Генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус высказал мнение, что Путин давно убрал тех лиц, которые могли бы ему противостоять, а всех остальных в своем окружении прикормил огромными деньгами. Поэтому Петреус уверен, что элиты и олигархи, которые обогатились при Путине, не собираются его устранять.

В окружении Путина сегодня есть еще Кирилл Дмитриев, которого тот вводил в состав переговорной группы и отправлял в США. Руководитель Управления криминальной разведки констатирует, что он по сути пустое место, не имеет никакого отношения ни к серьезному бизнесу, ни к большим группам влиятельных силовиков в России. В свое время ему удалось познакомиться с дочерью Путина Екатериной через однокурсницу Наталью Попову, последняя потом стала его женой.

"Покрутился в Штатах, получил образование, хорошо знает иностранный язык, но денег у него нет. Его вывели на Путина. Бедный, но талантливый. Он вызывает возмущение у "ястребов". Думаете, что они согласны, что какое-то пустое место продает их национальный интерес? Они (ФСБшники) считают себя новыми дворянами, элитой. И вдруг Вовочка отправляет на переговоры его как своего представителя и тот решает их общие задачи", – объяснил Кур.

По его словам, ФСБшников явно это раздражает, ведь они в свое время выдвигали Путина, прикрывали. "Ястребы" условно представляют оппозицию таким как Дмитриев. Они начинают осознавать, что он без их участия может решать ряд вопросов в своих интересах.

Как заметил Кур, окружение Путина (а именно группу силовиков) беспокоит и злит сосредоточение огромных активов в руках Кабаевой, а теперь в дополнение еще и в семье Дмитриева, в частности его жены Натальи – подруги путинской дочери.

"Внутреннее противоречие в России растет. Думаю, что возмущаются в том числе и бизнес-элиты, олигархи. Сегодня Путин зарядил своего прокурорского друга Краснова (назначил председателем Верховного суда – 24 Канал) и вдруг все, что они приватизировали, он возвращает не государству конечно, а себе. Все понимают, что они сегодня заложники. Когда не будет хватать денег, Путин воспользуется их средствами", – озвучил Кур.

Он подытожил, что сейчас внутри России есть множество разногласий между определенными группами лиц, но убежден, что реальной силы, чтобы "убрать" Путина, кроме украинских спецслужб – нет. Но Украине реализовать свои возможности, как отметил основатель УБОП Украины, не дает сегодня американский президент Трамп.

Кто может свергнуть Путина: мнения других экспертов