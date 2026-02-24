Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур, додавши, що окрім Ковальчуків є ще такі персони в оточенні Путіна, як Чемезов, Сечин, брати Ротенберги.

У Москві зростає внутрішнє протиріччя

Ці групи осіб зосереджують зараз у своїх руках шалені гроші. В одних під контролем військо-промисловий комплекс Росії, в інших – російські медіа. Як пояснив керівник УКР, серед них є як "яструби" війни, так і пацифісти.

Для "яструбів" сьогодні немає шансів опинитися на Заході, навіть їх дітям, вони це розуміють. Це так звані нові дворяни. Їх майбутнє дуже похмуре. Вони у жодному разі разом з Чемезовим не припинять війну, їм це невигідно, та й Путіну теж,

– озвучив Кур.

На його думку, усі силовики й не лише нинішній керівник ФСБ Бортников, а і його попередники, інші генерали обов'язково сподіваються на те, що бойові дії продовжаться. Але є у Москві персони, які вважають, що їхні діти мають мати доступ до Європи, їздити туди й жити там. Мовиться про представників великого бізнесу. В цей осередок входять Абрамович, Дерипаска, але вони не володіють можливостями силової підтримки.

Зауважте! Генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус висловив думку, що Путін давно прибрав тих осіб, які могли б йому протистояти, а всіх інших у своєму оточенні прикормив величезними грошима. Тому Петреус впевнений, що еліти й олігархи, які збагатились при Путіні, не збираються його усувати.

В оточенні Путіна сьогодні є ще Кирило Дмитрієв, якого той вводив до складу переговорної групи й відправляв у США. Керівник Управління кримінальної розвідки констатує, що він по суті порожнє місце, не має ніякого відношення ні до серйозного бізнесу, ні до великих груп впливових силовиків в Росії. У свій час йому вдалося познайомитися з дочкою Путіна Катериною через однокурсницю Наталю Попову, остання потім стала його дружиною.

"Покрутився у Штатах, отримав освіту, добре знає іноземну мову, але грошей в нього немає. Його вивели на Путіна. Бідний, але талановитий. Він викликає обурення у "яструбів". Думаєте, що вони згодні, що якесь порожнє місце продає їх національний інтерес? Вони (ФСБшники) вважають себе новими дворянами, елітою. І раптом Вовочка відправляє на переговори його як свого представника і той вирішує їхні загальні завдання", – пояснив Кур.

З його слів, ФСБшників явно це дратує, адже вони у свій час висували Путіна, прикривали. "Яструби" умовно представляють опозицію таким як Дмитрієв. Вони починають усвідомлювати, що він без їх участі може вирішувати низку питань задля своїх інтересів.

Як зауважив Кур, оточення Путіна (а саме групу силовиків) занепокоює та злить зосередження величезних активів у руках Кабаєвої, а тепер на додаток ще й в родині Дмитрієва, зокрема його дружини Наталі – подруги путінської дочки.

"Внутрішнє протиріччя в Росії зростає. Думаю, що обурюються у тому числі й бізнес-еліти, олігархи. Сьогодні Путін зарядив свого прокурорського друга Краснова (призначив головою Верховного суду – 24 Канал) і раптом все, що вони приватизували, він повертає не державі звісно, а собі. Всі розуміють, що вони сьогодні заручники. Коли не вистачатиме грошей, Путін скористається їхніми коштами", – озвучив Кур.

Він підсумував, що наразі всередині Росії є безліч розбіжностей між певними групами осіб, але переконаний, що реальної сили, щоб "прибрати" Путіна, окрім українських спецслужб – немає. Але Україні реалізувати свої можливості, як наголосив засновник УБОЗ України, не дає сьогодні американський президент Трамп.

Хто може скинути Путіна: думки інших експертів