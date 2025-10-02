Про це 24 Каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, в цих "ультрапатріотів" зараз панічне відчуття щодо того, як йде війна проти України. Вони роздратовані через Путіна.

Хто може скинути Путіна?

На думку Піонтковського, одним з тих, хто міг би скинути Путіна, є депутат державної думи Росії Костянтин Затулін. Він упродовж 15 років розвивав антиукраїнську компанію. До його табору входить, до прикладу, пропагандист Дмитро Рогозін.

Затулін нещодавно говорив на російському телебаченні, що війна йде погано. Він вважає, якщо вони не можуть чогось досягнути, то зараз краще піти на перемир'я. І готуватися до наступної війни.

Коли в нього спитали – хто ж винуватий у цього? Той відповів, що за все відповідає верховний головнокомандувач (Путін – 24 Канал). Путіна зрівнюють зі Сталіним. І це дійсно так, якщо враховувати його ставлення до звичайних людей. Але в нього немає влади щодо своїх людей,

– вважає Піонтковський.

