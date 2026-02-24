Таку думку 24 Каналу озвучив колишній очільник МЗС України Володимир Огризко, зазначивши, що під час роздумів про час кінець війни важливо говорити і про умови. Україна не може поступитись, гідно борючись стільки часу.
Дивіться також Кур назвав, хто може "прибрати" Путіна
Чи був протягом 4 років шанс завершити війну?
Колишній очільник МЗС України зауважив, що війну можна було зупинити і на наступний день після повномасштабного вторгнення. Однак тоді б ми не змогли відстоювати національні інтереси – це була би повна капітуляція.
Зауважте! Професор американістики Скотт Лукас зауважив, що Україна, теоретично, має можливість капітулювати й зараз. Однак українці продовжують боротись, попри відсутність світла, постійні атаки та складну ситуацію на фронті.
На думку Огризка, наразі війна є війною за самобутність українців, за те, що ми можемо бути цивілізованою країною. В іншому випадку ж ми можемо просто здатись.
Пройшло 4 роки героїчного спротиву. Росія виходить на свою фінішну пряму. Тому говорити про те, що зараз ми за будь-яких обставинах маємо підписати те, що вона хоче, – буде нереалістично,
– наголосив він.
Чи можливо завершити війну зараз?
У виданні Politico припустили, що є шанси завершити війну навесні цього року. Цьому сприяє зміна позиції Росії у переговорах, які можуть бути досить перспективними.
Тим часом Володимир Зеленський заявив, що переговори зайшли у глухий кут через вимоги Росії офіційно визнати її контроль над окупованими територіями України. Крім того, сам Путін вважає, що мир принесе йому багато проблем.
Також президент України зауважив, що стабільний мир можливий лише тоді, коли Володимир Путін погодиться на припинення вогню та конструктивний діалог.