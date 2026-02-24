Об этом сказал в обращении к украинцам по случаю четвертой годовщины с начала большой войны командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Геннадий Шаповалов.

Что сказал Командующий Сухопутными войсками?

"24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Прошло 4 года. А в целом – 12 лет изнурительной войны, ставшей тяжелым испытанием для страны и для людей. Мы помним эту дату и первые взрывы в украинском небе над мирными городами. Война не стала для нас привычкой. К ней не привыкают. Мы учимся и совершенствуемся ежедневно, чтобы не оставить шанса повториться этой трагедии в будущем", – сказал Геннадий Шаповалов.

Он отметил, что украинское войско ежедневно учится и платит большую цену на эти уроки.

Сухопутные войска ежедневно делают свою работу там, где тяжелее всего. Цена этой работы – человеческая жизнь и сохранение государства. Поэтому каждый год войны для нас – это опыт и изменения в подготовке, во взаимодействии, в ответственности. Мы платим за эти уроки слишком дорого. Но наши ценности остаются в пределах чести и человечности, что существенно отличает нас от врага,

– подчеркнул генерал-майор.

Командующий Сухопутных войск поблагодарил всех украинцев, кто держит оборону на фронте и в тылу.

"Спасибо всем, кто служит и держит оборону. Спасибо тем, кто держит тыл. Помним всех, кто отдал свои жизни за наше будущее. Мы продолжаем делать то, что должны делать – сокращать расстояние до завершения войны. Мы – народ, ставший войском", – подчеркнул Шаповалов.