Про це сказав у зверненні до українців з нагоди четвертої річниці з початку великої війни командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Геннадій Шаповалов.

Дивіться також Лієв Шрайбер продекламував вірш загиблого воїна Максима Кривцова: відео, що проймає до мурах

Що сказав Командувач Сухопутних військ?

"24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Минуло 4 роки. А загалом – 12 років виснажливої війни, що стала тяжким випробуванням для країни та для людей. Ми пам'ятаємо цю дату та перші вибухи в українському небі над мирними містами. Війна не стала для нас звичкою. До неї не звикають. Ми вчимося і вдосконалюємося щодня, щоб не залишити шансу повторитися цій трагедії у майбутньому", – сказав Геннадій Шаповалов.

Він відзначив, що українське військо щодня вчиться і платить велику ціну на ці уроки.

Сухопутні війська щодня роблять свою роботу там, де найважче. Ціна цієї роботи – людське життя і збереження держави. Тому кожен рік війни для нас – це досвід і зміни в підготовці, у взаємодії, у відповідальності. Ми платимо за ці уроки занадто дорого. Але наші цінності залишаються в межах честі та людяності, що суттєво відрізняє нас від ворога,

– наголосив генерал-майор.

Командувач Сухопутних військ подякував усім українцям, хто тримає оборону на фронті та в тилу.

"Дякую всім, хто служить і тримає оборону. Дякую тим, хто тримає тил. Пам'ятаємо всіх, хто віддав свої життя за наше майбутнє. Ми продовжуємо робити те, що маємо робити – скорочувати відстань до завершення війни. Ми – народ, що став військом", – підкреслив Шаповалов.