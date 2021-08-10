Ни осуждение, ни санкции: режим диктатора Лукашенко невозможно свергнуть уже год

Белорусские протесты летом 2020 года шокировали весь мир. Однако чуда не произошло – Беларусь уже более года живет под постоянным руководством "бацьки".

Беларусь всего за год прошла путь от воодушевленного протеста – до массовых репрессий и сомнительного будущего страны, где нет свободы. Лукашенко после 26 лет правления готов на всё ради построения собственной империи, связанной с такой же диктаторской Россией.

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Как все начиналось

9 августа 2020 года, вопреки самому масштабному в современной истории оппозиционному движению, Лукашенко дал понять – никуда уходить он не собирается и готов абсолютно на всё. Настоящих результатов выборов годичной давности мы уже никогда не узнаем – ведь бюллетени уничтожены, а масштабные фальсификации происходили даже на самом низовом уровне. В итоге Лукашенко объявил себя победителем с 80 % поддержки.

На улицы тут же вышли сотни тысяч белорусов, несмотря на начавшиеся репрессии со стороны силовиков. Казалось, что вот-вот и режим рухнет.

Но в первую же ночь режим показал зубы – более 3 тысяч человек были арестованы и очень скоро мы услышали истории, из когда-то мифического для всех Окрестино. Но даже это не остановило исключительно мирный протест, и наверное это и стало ошибкой.



Протесты начались после фальсификации выборов / Фото ТАСС

Лукашенковские байки

Дальше Лукашенко прибегнул к излюбленной тактике его дружка Путина о мнимой борьбе с внешним врагом. Сначала им оказались российские боевики – вагнеровцы.

Позже Лукашенко пришлось лавировать в сторону Москвы, потому виноватыми оказались украинцы. Дальше в копилке безумств диктатора оказались загадочные западные агенты Ник и Майк, которые назвали Лукашенко "крепким орешком".

Все мифы о протестах строились исключительно на риторике – это Запад хочет устроить цветную революцию в Беларуси.

Эти заявления совпали с первыми телефонными разговорами и встречами Лукашенко с российской верхушкой и лично Путиным.

Поддержка Путина и тайная инаугурация

Уже через неделю после нелегитимных выборов у Беларуси Путин заявил, что создает резервные отряды российских силовиков для "защиты союзного государства". Тогда стало очевидно – российский диктатор стал на сторону диктатора белорусского и будет всеми силами загонять его в ловушку под названием "поглощение Беларуси".

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Спустя еще месяц Лукашенко тайно проведет свою инаугурацию. Это дало сигнал всем чиновникам и силовикам – если хотите выжить и неплохо зарабатывать, тогда работайте с режимом. Позже, во время съезда Всебелорусского народного собрания, Лукашенко еще и дал гарантии безопасности всем тем, кто зверски избивал и даже убивал протестующих.



Лукашенко чувствует поддержку Путина / Фото ТАСС

Вся оппозиция за решёткой или за границей

Спустя год все ключевые лица белорусской оппозиции, либо находятся в политической иммиграции, либо за решеткой. Светлана Тихановская, которая и выиграла выборы, живет в Литве и выполняет роль главы государства в изгнании.



Лукашенко контролирует СМИ и общественность / Фото ТАСС

Мария Колесникова, после неудачной попытки режима выдворить её из страны, находится под арестом. Валерий и Вероника Цепкало – покинули страну. Виктор Бабарико получил 14 лет тюрьмы за якобы экономические преступления.

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Из семи членов Координационного совета, который задумывался для передачи власти, только Светлане Алексиевич удалось бежать из страны, остальные в тюрьме.

Журналистика и общественность "под режимом"

Независимых СМИ в Беларуси практически не осталось, как и правозащитников и общественников. Те кто остался, стали жертвами репрессий и зачисток. Даже обычные граждане теперь подвергаются постоянным проверкам на лояльность режиму. К сожалению, ему пока удается сохранить статус-кво, а вот оппозиция тает.

Еще год назад белорусы взывали к Западу – начните давить на режим, хотя бы санкциями. Но в ответ слышали одну лишь отговорку: Запад не может лезть во внутренние дела другой страны.

Воздушный терроризм

Всё изменилось только после того, как клика Лукашенко окончательно стала террористической группировкой, которая способна захватить самолет "Ryanair" с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту.

Только после этого к белорусскому режиму стали относится как к террористам – ЕС, Великобритания и США отреагировали на это крайне жестко.

Небо над Беларусью закрыли для полетов, вследствии чего Минск перестал быть одним из самых больших транзитных хабов в Восточной Европе. Евросоюз заморозил помощь для Беларуси в размере 3 млрд долларов. Запад ввел против страны секторальные санкции.

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Лукашенко зол на санкции

В ответ режим Лукашенко выполнил свою угрозу – наводнил Литву нелегальными мигрантами с Ближнего востока. Сегодня Ирак, откуда в Литву, через Беларусь, прибывали мигранты, заявил, что готов забрать обратно своих граждан.

Но, на границах ЕС сопредельных с Беларусью, возникает новая угроза – российско-белорусские военные учения "Запад-2021". И Сейм Литвы уже рассматривает их как потенциальную угрозу безопасности, ведь чего ждать от двух безумных диктаторов – никто не знает.



Самопроглашенный президент Беларуси возмущен санкциями / Фото ТАСС

Конституционный спектакль

К тому же ни осуждение, ни санкции Запада, не останавливают Лукашенко от идеи провозгласить себя верховным правителем Беларуси. Уже в феврале он планирует провести конституционный референдум, чтобы формально отказаться от поста президента, передать власть Всебелорусскому народному собранию, во главе которого он же и станет.

Как же повалить белорусскую диктатуру

В сегодняшних реалиях возникает главный вопрос – так сможет ли кто-то, или что-то свергнуть белорусский режим? К сожалению, без прямого вмешательства внешних сил, наверное нет. Западные санкции действительно подрывают финансовое положение режима. Но совсем не так быстро как этого хотелось бы.

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Даже после санкций Лукашенко и его верноподданые скорее всего выживут. Яркий пример тому Северная Корея с безумной династией Ынов, которая десятилетиями существует даже под гнетом санкций. Да, северокорейскому народу от этого не сладко, а вот режим находит деньги для поддержания своего существования.

И прихвостни режима Лукашенко, уже сегодня прибирают к рукам всё, что оставалось нетронутым с одной целью – для будущего выживания.

Беларусь или "Белароссия"

К сожалению, сегодня мы наблюдаем окончательную кристаллизацию 2 диктаторских режимов – белорусского и российского. Точно так же, как это было в первой половине 20 века. Но снова, к сожалению, сегодня нет условных Черчилля и Рейгана, способных эти режимы уничтожить.



Возможная интеграция с Россией / Фото EPA

Поэтому, все больше экспертов склоняются к неизбежности полного захвата Беларуси Россией. И в этих реалиях, первое, что нужно сделать ближайшим соседям этих 2 стран – это укреплять свою обороноспособность. Ведь формирование нового рейха неизбежно несет угрозу внешнему миру.