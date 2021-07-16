Накануне годовщины сбития МН17 генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших – Голос Америки

Накануне седьмой годовщины сбития малазийского авиалайнера рейса MH17 генеральный секретарь ООН выразил соболезнования семьям 298 человек, которые погибли в результате трагедии. Пророссийские боевики сбили судно с пассажирами 17 июля 2014 года.

Антониу Гутерреш подчеркнул важность работы совместной следственной группы по этому делу и судебного процесса, который уже более года продолжается в Нидерландах. Он призвал все причастные стороны полностью сотрудничать, чтобы установить справедливость и наказать виновных в сбитии самолета.

Обратите внимание Слушания по делу MH-17 отложили до осени: подробности

Байден и Меркель встретились в Вашингтоне

Джо Байден 16 июля встретился в Вашингтоне с Ангелой Меркель. Лидеры Соединенных Штатов и Германии отметили поддержку территориальной целостности Украины. Они также подтвердили, что обсуждали вопрос "Северного потока-2". И, несмотря на расхождения во взглядах на этот проект, соглашаются в одном – наша страна должна оставаться транзитером газа.

Силовики в Беларуси проводят обыски в медиа

16 июля в офисе белорусской службы "Радио Свобода" в Минске силовики провели обыск. Они выломали дверь, а из помещения вынесли технику и документы. Также задержали журналистов, связанных с оппозиционными медиа. Белорусские власти усилили давление на независимые СМИ и активистов после встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 13 июля.

Полный выпуск программы "Голос Америки": смотрите видео