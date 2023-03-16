Точное количество жертв – неизвестно: как Украина чтит годовщину авиаудара по Драмтеатру

Россия 16 марта 2022 года нанесла авиаудар по Драмтеатру в Мариуполе. Там пытались спасти от российских окупантов сотни украинцев.

Владимир Зеленский утром в годовщину трагедии почтил память погибших. Украинский лидер подчеркнул, что год назад Россия целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре Мариуполя.

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Зеленский подчеркнул, что в Драмтеатре от обстрелов скрывались сотни людей. Возле здания нанесли надпись "Дети". Российские оккупанты не могли ее не заметить.

Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашей страны, нашего народа,

– заявил украинский лидер.

Он добавил, что оккупантам не простят ни одной разрушенной судьбы. Украина помнит всех, чью жизнь унес террор страны-террористки.

Как Украина чтит память погибших

Точное количество погибших в результате террористического удара – до сих пор неизвестно. В годовщину трагедии в украинских городах происходит акция "Где ты?". Люди приносят цветы и свечи.



В Киеве прошла акция "Где ты" / Фото Валентины Полищук для 24 Канала



Люди пришли почтить память погибших / Фото Валентины Полищук для 24 Канала



Украинцы приносят свечи / Фото Валентины Полищук для 24 Канала