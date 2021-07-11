На основе правды, – Дуда в годовщину Волынской трагедии призвал к хорошим отношениям с Украиной
Источник:правительственный портал Польши
В Польше 11 июля на государственном уровне отмечают память жертв Волынской трагедии. Анджей Дуда обратился к полякам с традиционным посланием.
Отношения на основе правды
Президент Польши призвал строить хорошие отношения с украинцами. Однако он отметил, что это должно происходить "на основе правды и современных стремлений".
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Дуда подчеркнул, что Польша помнит все, что произошло с "погибшими дочерьми и сыновьями", чтобы учиться по истории на будущее.
Память о страданиях и смерти наших земляков также обязывает нас строить хорошие отношения с украинской нацией и государством – на основе правды, общего опыта и современных стремлений,
– подчеркнул политик.
Он добавил: "Я убежден, что так мы выполним волю наших мучеников, которые погибли лишь потому, что были поляками".
Что известно о Волынской трагедии
Это украинско-польское противостояние во время Второй мировой войны между Украинской Повстанческой Армией и Армией Крайовой. Оно сопровождалось этническими чистками и массовыми убийствами мирного населения с обеих сторон.
По разным оценкам, в течение 1943 – 1944 годов более 40 тысяч мирных людей погибли.
Польша рассматривает произошедшее как агрессию украинских националистов против польского мирного населения, а Украина – как ответ на зверства польских военных.
Источник: Википедия