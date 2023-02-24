"Мы на рубеже эпох": что говорят мировые лидеры в годовщину вторжения в Украину

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину весь цивилизованный мир адресует украинцам слова поддержки и пожелания победы. Утром 24 февраля свои заявления сделали и мировые лидеры.

Владимир Зеленский во время обращения к украинцам утром 24 февраля поблагодарил партнеров и друзей Украины. Кроме того, президент анонсировал обращение к антипутинской коалиции.

Обратите внимание На часах – 4:50: хронология 24 февраля 2022 – каким был самый длинный день в нашей жизни

Что говорят в этот день лидеры стран-союзниц, читайте в материале 24 Канала.

Джо Байден

Президент США Джо Байден подчеркнул: год назад Владимир Путин надеялся, что ему удастся захватить Киев. Но встретился с храбростью украинцев и мощью союзников.

Байден добавил, что посетил Киев, чтобы показать: США и Украина – вместе.

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что 24 февраля 2023 года – годовщина поворотного момента. Мир уже никогда не будет таким, как раньше.

Мы переживаем излом эпох,

– подчеркнул Шольц.

Он добавил, что мужество, с которым украинцы и украинки борются за свою свободу, поражает весь мир. Шольц пообещал, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Владимир Путин уже потерпел поражение. Чем раньше глава Кремля признает, что ему не удастся достичь своей империалистической цели, тем больше шансов на окончание войны.

Обращение Шольца в годовщину вторжения России: смотрите видео

Эммануэль Макрон

Французский лидер Эммануэль Макрон обратился к украинцам на украинском языке. Он подчеркнул, что Франция – вместе с ними.

"Украинки, украинцы. Франция вместе с вами. За солидарность, победу и мир", – заявил Макрон.

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что без солидарности нет свободы. Он отметил: когда мир ожидал, что Киев упадет за три дня, Польша знала: этого никогда не будет. Поляков и украинцев объединяет большая любовь к свободе – за нее готовы отдавать жизни.

Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил год назад мир изменился навсегда – Россия начала жестокую войну против суверенной Украины. Все, что сделали россияне, никогда не забудут и никогда не простят.

Украина продолжает борьбу за свою свободу, а Литва – вместе с ней до победного конца.

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что будущее Украины выбирать самим украинцам. Справедливости обязательно достигнут. Украина будет свободной и отстроенной.

Роберта Мецола

Президент Европарламента Роберта Мецола подчеркнула, что ЕС продолжает оставаться вместе с Украиной. За мир, свободу и справедливость.

Мецола опубликовала щемящие кадры: смотрите видео

Шарль Мишель

Президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что решительность ЕС остается непреклонной. Территориальную целостность Украины восстановят. Справедливости удастся достичь.