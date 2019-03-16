Годовщина аннексии Крыма: Турция и в дальнейшем будет поддерживать Украину

Турция не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

В заявлении МИД Турции, посвященном пятой годовщине аннексии Крымского полуострова Россией, указано, что Турция "продолжит уделять особое внимание положению крымских татар".

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В этот день пять лет назад Россия организовала незаконный "референдум", следствием которого стала аннексия Крымского полуострова.

Анкара не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины,

– говорится в заявлении.

В МИД Турции отметили, что крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свои историческое корни.

Отметим, санкции против России из-за ее агрессии в Украине продолжаются, кроме того – появляются новые. Так, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских ограничений. Аналогичное решение принял и Евросоюз – там санкции будут действовать как минимум до июля 2019 года.

Кроме того, ЕС, США и Канада отреагировали на захват Россией украинских кораблей на Азове в ноябре 2018 года. В санкционные списки стран попали как отдельные лица, так и целые компании.