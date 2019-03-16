12:25
16 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинские басни. Союз поднялся в воздух
      Вєсті Кремля
      21:55, 15 марта
      Вести. UA: Россия требует репараций от Украины. Математические просчеты Зеленского
      Вєсті.UA
      21:03, 15 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Годовщина аннексии Крыма: Турция и в дальнейшем будет поддерживать Украину

      42 Читати новину українською
      Годовщина аннексии Крыма: Турция и в дальнейшем будет поддерживать Украину
      Годовщина аннексии Крыма: Турция и в дальнейшем будет поддерживать Украину / Фото из открытых источников

      Турция не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

      В заявлении МИД Турции, посвященном пятой годовщине аннексии Крымского полуострова Россией, указано, что Турция "продолжит уделять особое внимание положению крымских татар".

      Читайте также: Плацдарм для вооруженных сил России, – МИД Эстонии напомнил о масштабной угрозе из-за Крыма

      В этот день пять лет назад Россия организовала незаконный "референдум", следствием которого стала аннексия Крымского полуострова.

      Анкара не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины,
      – говорится в заявлении.

      В МИД Турции отметили, что крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свои историческое корни.

      Отметим, санкции против России из-за ее агрессии в Украине продолжаются, кроме того – появляются новые. Так, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских ограничений. Аналогичное решение принял и Евросоюз – там санкции будут действовать как минимум до июля 2019 года.

      Кроме того, ЕС, США и Канада отреагировали на захват Россией украинских кораблей на Азове в ноябре 2018 года. В санкционные списки стран попали как отдельные лица, так и целые компании.

      blog_ava
      В Киеве поолиция перекрыла улицы вокруг Администрации президента
      сегодня
      1297
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Новости Турции
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      сегодня , 12:01 "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      Народний проект 27
      От миланского дерби до борьбы за топ-6 в УПЛ: топ-матчи выходных, за которыми стоит следить
      сегодня , 09:00 От миланского дерби до борьбы за топ-6 в УПЛ: топ-матчи выходных, за которыми стоит следить
      43
      США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      сегодня , 09:00 США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      Іван Яковина 744
      Очередное поражение России, или Крейсеру "Адмиралу Нахимову" время говорить "пока"
      сегодня , 08:40 Очередное поражение России, или Крейсеру "Адмиралу Нахимову" время говорить "пока"
      Злой Одессит 2374
      Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
      15 марта , 21:03 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
      Наталя Боднар 189
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук