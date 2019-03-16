Річниця анексії Криму: Туреччина і надалі буде підтримувати Україну

Туреччина не визнає анексію Криму і продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

У заяві МЗС Туреччини, присвяченій п'ятій річниці анексії Кримського півострова Росією, зазначено, що Туреччина "продовжить приділяти особливу увагу становищу кримських татар".

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У цей день п'ять років тому Росія організувала незаконний "референдум", наслідком якого стала анексія Кримського півострова.

Анкара не визнає анексію Криму і продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України,

– йдеться у заяві.

У МЗС Туреччини зазначили, що кримські татари мають жити на своїй історичній батьківщині у мирі та безпеці, щоб зберегти своє історичне коріння.

Зазначимо, санкції проти Росії через її агресію в Україні тривають, окрім того – з'являються нові. Так, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії раніше прийнятих антиросійських обмежень. Аналогічне рішення прийняв і Євросоюз – там санкції діятимуть щонайменше до липня 2019 року.

Окрім того, ЄС, США та Канада відреагували на захоплення Росією українських кораблів на Азові у листопаді 2018 року. До санкційних списків країн потрапили як окремі особи, так і цілі компанії.