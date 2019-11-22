Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня

Иногда те, кто стоял по одну сторону баррикад, сражались бок о бок, верили (или хорошо делали вид, что верили) в одну идею, со временем становятся едва ли не самыми злыми врагами... 15 лет после Оранжевой революции: где ее политические лидеры, кто остался у власти, а о ком давно забыли?

К годовщине революции мы решили вспомнить политиков Оранжевого Майдана и их участие в современной жизни Украины.

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Как все было

Коротко вспомним, о событиях, собственно, о которых идет речь. События происходили с 22 ноября 2004 года. Оранжевая революция – это целая кампания протестов, митингов и пикетов из-за фальсификации на выборах президента.

По итогам ЦИК, победу одержал Виктор Янукович. Однако было множество доказательств, что эти результаты ненастоящие. Поэтому сторонники кандидата от оппозиции Виктора Ющенко вышли на центральные улицы городов Украины (в основном Западная и Центральная Украина). Главной площадкой для протестов стал Майдан Незалежности в Киеве. Это и дало дальнейшее использование названия Майдан в понимании политических протестов.

Протесты носили мирный характер. Уже 8 декабря нардепы изменили состав ЦИК и внесли необходимые поправки в закон о выборах.

26 декабря состоялось повторное голосование. Победу одержал Виктор Ющенко. 23 января Ющенко принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Виктор Ющенко



Сейчас Ющенко практически отошел от политики

К сожалению, на президентство Ющенко украинцы возлагали больше надежд, чем ему удалось реализовать. Политик, кстати, не считает свое президентство неудачным. Сейчас он фактически отошел от политики и лишь время от времени дает комментарии. Вот один из последних:

"Я сейчас буду нескромным. Я до сегодняшнего дня глубоко убежден, что Украине нужен политический курс президента Ющенко. В самом широком смысле этого слова", – подчеркнул политик.

Ющенко на пенсии пытается реализовать ряд своих проектов. В частности, речь идет про его собственную библиотеку, которую он хочет сделать публичной. Он строит дом-мечту для Тараса Шевченко по его же эскизам. Его жена Екатерина (также активная участница Оранжевой революции) занимается различными социальными проектами.

Юлия Тимошенко



Как вам новый образ леди Ю?

Близкая соратница Ющенко, принцесса Оранжевой революции Юлия Тимошенко превратилась в злобного врага третьего президента и выдающуюся популистку.

Сейчас Тимошенко в очередной раз сменила имидж (на бесстрашного полководца) и объявила себя оппозиционеркой. К счастью, не у всех украинцев амнезия.

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Вы же не забыли?

Петр Порошенко



Порошенко сильно постарел за последние годы

Во время Оранжевой революции Порошенко (как и во время Евромайдана) не объявлял себя лидером, не так часто вылезал на сцену, но понимал, что и для чего он делает. Как и на протяжении всей своей политической карьеры...

Напомним, в политику сегодняшний президент попал с партией СДПУ (о), которую возглавлял Медведчук (да, кум Путина). Далее создал фракцию и партию "Солидарность", которая вошла в Партию регионального возрождения "Трудовая солидарность Украины" (впоследствии – Партия регионов). Правда, Порошенко оттуда быстро вышел.

За несколько месяцев "Солидарность" вошла в избирательный блок Ющенко "Наша Украина". Сам Порошенко же стал руководителем избирательного штаба. После Оранжевой получил должность секретаря СНБО. Но вынужден был подать в отставку (его обвиняли в коррупции и требовали отделения бизнеса от власти).

Через несколько лет после президентских выборов 2014 года рейтинги Порошенко сильно упали и второй раз стать главой государства он уже не смог, уступив нынешнему Президенте Украины Владимиру Зеленскому. Однако Порошенко удалось пройти в парламент со своей переименованной партией "Европейская солидарность".

Сегодня Порошенко живется не слишком сладко, ведь различные правоохранительные органы расследуют против него ряд дел и часто вызывают на допросы.

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Александр Турчинов



Турчинов практически не изменился

А вот Турчинов, как и Порошенко, у власти. В 2004 году он один из лидеров Оранжевой революции. Именно Турчинов возглавлял исполком по обеспечению координации акции протеста во время событий на Майдане. Также был одним из заместителей руководителя избирательного штаба Ющенко. После победы последнего возглавлял СБУ.

После Евромайдана Турчинов выполнял обязанности президента, когда Янукович сбежал из страны. А потом стал секретарем СНБО. Пока не действовали минские соглашения, Турчинов руководил наступлением сил АТО под Мариуполем. Тогда украинским военным удалось освободить до 5 населенных пунктов. После прихода к власти Зеленского и "Слуги народа" Турчинов ушел с работы в СНБО.

Юрий Луценко



От борца, политического заключенного до человека, которого подозревают в незаконном обогащении...

Луценко во время Оранжевой революции был одним из "полевых командиров" Майдана. Далее он был министром внутренних дел в правительствах Тимошенко и Еханурова. За политически мотивированное дело загремел в тюрьму.

В 2013-м его помиловали. В 2014 году политика признали политическим заключенным. И Луценко вернулся в большую игру.

Затем Луценко возглавлял ГПУ. За время пребывания на должности у общества к Луценко всегда был ряд вопросов. Все началось с его назначения. У Луценко не было необходимой для этой должности юридического образования, поэтому специально под него переписали закон. Во времена Луценко ГПУ не раскрыла ни одного громкого дела. Он всячески хватался за пост с приходом действующей власти, но Луценко все же уволили из ГПУ.

Сейчас Луценко временно живет в Великобритании, где изучает английский язык. На обучение уже потратил 154 тысячи гривен.

Владислав Каськив



Пожалуй, Каськив на сцене Оранжевой революции – лишь досадная ошибка

И еще один политик со сцены Оранжевой революции – Владислав Каськив. Пожалуй, самая скандальная личность в нашем перечне. Давайте сначала. Несмотря на довольно молодой возраст, карьеру политика Каськив начал еще в 90-х как член различных молодежных организаций.

Каськив был координатором гражданской кампании "ПОРА", члены которой принимали активное участие в Оранжевой революции. Собственно, он и заявил, что "ПОРА" начинает бессрочную студенческую забастовку, пока не объявят честные результаты выборов.

После победы Ющенко Каськив становится его советником. А через несколько лет попадает в Раду. Далее был советником Тимошенко. Но, когда на следующих выборах победил Янукович – молодой политик не растерялся и перебежал в его команду. После этого он работал на "легитимного". Было много коррупции, отмывание денег, но политику за это ничего не было. До поры до времени.

После Революции достоинства Каськива просто уволили и до 2015-го ему больше ничего не угрожало. Но со временем в МВД сообщили, что Каськив вывел из Украины 255 млн грн. Расследование продолжается.