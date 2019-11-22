Куди поділися лідери Помаранчевої революції: від Майдану до сьогодні

Іноді ті, хто стояв по один бік барикад, боролися пліч-о-пліч, вірили (чи гарно вдавали, що вірили) в одну ідею, з часом стають чи не найзлішими ворогами… 15 років після Помаранчевої революції: де її політичні лідери, хто залишився при владі, а про кого давно забули?

До річниці революції ми вирішили згадати політиків Помаранчевого Майдану і їхню участь в сучасному житті України.

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Як усе було

Коротко згадаємо, про які події, власне, йдеться. Події відбувалися з 22 листопада 2004 року. Помаранчева революція – це ціла кампанія протестів, мітингів і пікетів через фальсифікацію на виборах президента.

За підсумками ЦВК, перемогу здобув Віктор Янукович. Однак було безліч доказів, що ці результати несправжні. Тож прихильники кандидата від опозиції Віктора Ющенка вийшли на центральні вулиці міст України (здебільшого Західна та Центральна Україна). Головним майданчиком для протестів став Майдан Незалежності у Києві. Це й дало подальше використання назви Майдан у розумінні політичних протестів.

Протести мали мирний характер. Вже 8 грудня нардепи змінили склад ЦВК та внесли необхідні правки до закону про вибори.

26 грудня відбулося повторне голосування. Перемогу здобув Віктор Ющенко. 23 січня Ющенко склав присягу і приступив до виконання обов’язків.

Віктор Ющенко



Зараз Ющенко практично відійшов від політики

На жаль, на президентство Ющенка українці покладали більше надій, аніж йому вдалося реалізувати. Політик, до речі, не вважає своє президентство невдалим. Зараз він фактично відійшов від політики і лише час від часу дає коментарі. Ось один із них:

Я зараз буду нескромним. Я до сьогоднішнього дня глибоко переконаний, що Україні потрібний політичний курс президента Ющенка. В найширшому значенні цього слова,

– наголосив політик.

Ющенко на пенсії намагається реалізувати низку своїх проєктів. Зокрема, йдеться про його власну бібліотеку, яку він хоче зробити публічною. Він будує хату-мрію для Тараса Шевченка з його ж ескізами. Його дружина Катерина (також активна учасниця Помаранчевої революції) займається різноманітними соціальними проєктами.

Юлія Тимошенко



Як вам новий образ леді Ю?

Близька соратниця Ющенка, принцеса Помаранчевої революції Юлія Тимошенко перетворилася на злісного ворога третього президента та видатну популістку.

Зараз Тимошенко вкотре змінила імідж (на безстрашного полководця) і оголосила себе опозиціонеркою до нової влади. На щастя, не у всіх українців амнезія.

До теми: Тимошенко проти президентів: до кого йшла в опозицію лідерка "Батьківщини"



Ви ж не забули?

Петро Порошенко



Порошенко добряче постарів за останні роки

Під час Помаранчевої революції Порошенко (як і під час Євромайдану) не оголошував себе лідером, не так часто вилазив на сцену, але розумів, що і для чого він робить. Як і протягом усієї своєї політичної кар’єри…

Нагадаємо, в політику п'ятий президент потрапив з партією СДПУ (о), яку очолював Віктор Медведчук (так, кум Путіна). Далі створив фракцію і партію "Солідарність", яка ввійшла до Партії регіонального відродження "Трудова солідарність України" (згодом – Партія регіонів). Щоправда, Порошенко звідти швидко вийшов.

За кілька місяців "Солідарність" увійшла до виборчого блоку Ющенка "Наша Україна". Сам Порошенко ж став керівником виборчого штабу. Після Помаранчевої революції отримав посаду секретаря РНБО. Але змушений був подати у відставку (його звинувачували у корупції і вимагали відокремлення бізнесу від влади).

За кілька років після президентських виборів 2014 року рейтинги Порошенка сильно впали і вдруге стати лідером держави він вже не зміг, поступившись чиномму Президентові України Володимирові Зеленському. Проте Порошенкові вдалося пройти до парламент зі своєю перейменованою партією "Європейська солідарність".

На сьогодні Порошенкові живеться не надто солодко, адже різні правоохоронні органи розслідують проти нього низку справ та частенько викликають на допити.

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Олександр Турчинов



Турчинов практично не змінився

У 2004 році Турчинов теж був одним із лідерів Помаранчевої революції. Саме він очолював виконком із забезпечення координації акції протесту під час подій на Майдані. Також був одним із заступників керівника виборчого штабу Ющенка. Після перемоги останнього очолював СБУ.

Після Євроамйдану Турчинов виконував обов’язки президента, коли Янукович втік з країни. А згодом став секретарем РНБО. Доки не діяли мінські угоди, Турчинов керував наступом сил АТО під Маріуполем. Тоді українським військовим вдалося звільнити аж 5 населених пунктів. Після приходу до влади Зеленського і "Слуги народу" Турчинов пішов з роботи в РНБО.

Юрій Луценко



Від борця, політичного в'язня до людини, яку підозрюють у незаконному збагаченні...

Луценко під час Помаранчевої революції був одним з "польових командирів" Майдану. Далі він був міністром внутрішніх справ в урядах Тимошенко і Єханурова. Через політично вмотивовану справу загримів до тюрми.

У 2013-му його помилували. У 2014-му році політика визнали політичним в'язнем. І Луценко повернувся у велику гру.

Потім Луценко очолював ГПУ. Впродовж перебування на посаді у суспільства до Луценка завжди була низка запитань. Все почалося з його призначення. У Луценка не було необхідної для цієї посади юридичної освіти, тож спеціально під нього переписали закон. За часів Луценка ГПУ не розкрила жодної гучної справи. Він усіляко хапався за посаду з приходом чинної влади, але Луценка все ж звільнили з ГПУ.

Зараз Луценко тимчасово мешкає у Британії, де вивчає англійську мову. На навчання вже витратив 154 тисячі гривень.

Владислав Каськів



Мабуть, Каськів на сцені Помаранчевої революції – лише прикра помилка

І ще один політик зі сцени Помаранчевої революції – Владислав Каськів. Мабуть, найскандальніша особистість з нашого переліку. Давайте з початку. Попри доволі молодий вік, кар’єру політика Каськів почав ще у 90-х. Як член різних молодіжних організацій.

Каськів був координатором громадянської кампанії "ПОРА", члени якої брали активну участь у Помаранчевій революції. Власне, він і заявив, що "ПОРА" розпочинає безстроковий студентський страйк, аж доки не оголосять чесні результати виборів.

Після перемоги Ющенка Каськів стає його радником. А за кілька років потрапляє в Раду. Далі був радником Тимошенко. Але, коли на наступних виборах переміг Янукович – молодий політик не розгубився і перебіг у його команду. Після цього він працював на "легітимного". Було багато корупції, відмивання грошей, але політику за це нічого не було. До пори до часу.

Після Революції Гідності Каськіва просто звільнили і до 2015 йому більше нічого не загрожувало. Але згодом у МВС повідомили, що Каськів вивів з України 255 мільйонів гривень. Розслідування у його справі триває.