Тимошенко проти президентів: до кого йшла в опозицію лідерка "Батьківщини"

Раз на п'ять років є така традиція – йти в опозицію. Юлія Тимошенко притримується її незалежно від того, хто приходить до влади.

• Леонід Кучма. Почалося це в часи Леоніда Кучми. Тоді амбітна і винахідлива "леді Ю" вперше сіла в депутатське крісло.

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Тоді ж намагалася притягнути президента до кримінальної відповідальності за причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко вважає, що дії другого президента Леоніда Кучми призвели до вбивства Гонгадзе, хоч прямого наказу і не було. Він зазначив, що неодноразово розмовляв про це із Кучмою та що йому взагалі важко говорити на цю тему.

• Віктор Ющенко. Не втрималася від таких спокус навіть за президентства свого майданівського соратника Віктора Ющенка. Вчорашній "любий друг" став для неї злочинцем. До нього пішла і в опозицію, і спробувала ініціювати імпічмент.

Найбільша моя помилка – це Тимошенко. Тимошенко – це стовідсоткова, хімічно чиста проблема,

– коментував третій український президент.



Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко

• Віктор Янукович. Після програшу Януковичу на президентських виборах через три місяці почала знову вдалася до збирання підписів за імпічмент президента. Причиною стало продовження перебування терміну Чорноморського флоту Росії в Севастополі на 25 років – до 2042 року.

У 2010 році Росія і Україна підписали угоду щодо продовження базування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017-го. Документ був підписаний у Харкові за підсумками зустрічі президента РФ Дмитра Медведєва і президента України Віктора Януковича.

• Петро Порошенко. В часи президентства Порошенка Тимошенко навіть вступила з політичною силою в коаліцію. Проте ненадовго. Через рік не втрималася і зі скандалом пішла в таку рідну для неї опозицію.

А наприкінці п'ятирічного терміну Порошенка традиційно заявила про спробу відправити президента в імпічмент через скандал з Укроборонпромом.

Що відомо про корупційні схеми в Укроборонпромі?Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До схеми нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який є партнером президента Петра Порошенка. У розслідуванні мовиться, що Гладковський-молодший разом з приятелем – колишнім працівником Укроборонпрому Віталієм Жуковим – продавали Укроборонпрому неякісні запчастини й техніку з Росії. Все це здійснювалося контрабандою через фірми-прокладки. Крім того, що деталі були неякісні, продавали їх за завищеними цінами.

• Володимир Зеленський.Тож, скоріш за все, мало хто здивувався рішенню Тимошенко піти в опозицію вже до нової влади. Інше питання – як скоро вона знайде привід оголосити збір підписів за імпічмент Зеленському.

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Що відомо про суперечку Зеленського і Тимошенко

Суперечка спалахнула 19 листопада з допису Зеленського про перехід Тимошенко в опозицію, який вона анонсувала напередодні. Причина переходу в опозицію – президент не взяв на правлячі посади людей, яких йому з власної команди пропонувала лідерка "Батьківщини".

Зеленський написав на своїй фейсбук-сторінці, що Тимошенко обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою народу", якщо люди народної депутатки отримають певні посади – "солодкі місця". Проте Зеленський відмовив Тимошенко.

Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ... Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького",

– написав президент.

Як відреагувала Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" пригадала президентові його концертне минуле та виступи на корпоративах. Так, Тимошенко у своєму фейсбуці написала, що хотіла б поговорити з Зеленським "про долю країни, але він обрав інший тон".

Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну, ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно,

– заявила Тимошенко.