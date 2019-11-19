Тимошенко против президентов: к кому шла в оппозицию лидер "Батькивщины"

Раз в пять лет есть такая традиция – идти в оппозицию. Юлия Тимошенко придерживается ее независимо от того, кто приходит к власти.

• Леонид Кучма. Началось это во времена Леонида Кучмы. Тогда амбициозная и изобретательная "Леди Ю" впервые села в депутатское кресло.

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Тогда же пыталась привлечь президента к уголовной ответственности за причастность к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко считает, что действия второго президента Леонида Кучмы привели к убийству Гонгадзе, хоть прямого приказа и не было. Он отметил, что неоднократно разговаривал об этом с Кучмой и что ему вообще трудно говорить на эту тему.

• Виктор Ющенко. Не удержалась от таких соблазнов даже при президентстве своего майдановского соратника Виктора Ющенко. Вчерашний "милый друг" стал для нее преступником. Пошла к нему в оппозицию, и попыталась инициировать импичмент.

Самая большая моя ошибка – это Тимошенко. Тимошенко – это стопроцентная, химически чистая проблема,

– комментировал третий украинский президент.



Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко

• Виктор Янукович. После проигрыша Януковичу на президентских выборах через три месяца снова прибегла к сбору подписей за импичмент президента. Причиной стало продление срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе на 25 лет – до 2042 года.

В 2010 году Россия и Украина подписали соглашение по продолжению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017-го. Документ был подписан в Харькове по итогам встречи президента РФ Дмитрия Медведева и президента Украины Виктора Януковича.

• Петр Порошенко. Во времена президентства Порошенко Тимошенко даже вступила с политической силой в коалицию. Однако ненадолго. Через год не удержалась и со скандалом пошла в такую родную для нее оппозицию.

А в конце пятилетнего срока Порошенко традиционно заявила о попытке отправить президента в импичмент из-за скандала с Укроборонпромом.

Что известно о коррупционных схемах в Укроборонпроме?

Журналисты программы "Наши деньги" обнародовали многолетнюю схему отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К схеме якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который является партнером президента Петра Порошенко. В расследовании говорится, что Гладковский-младший вместе с приятелем – бывшим работником Укроборонпрома Виталием Жуковым – продавали Укроборонпрому некачественные запчасти и технику из России. Все это осуществлялось контрабандой через фирмы-прокладки. Кроме того, что детали были некачественные, продавали их по завышенным ценам.

• Владимир Зеленский. Поэтому, скорее всего, мало кто удивился решению Тимошенко уйти в оппозицию уже к новой власти. Другой вопрос – как скоро она найдет повод объявить сбор подписей за импичмент Зеленскому.

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Что известно о споре Зеленского и Тимошенко

Спор вспыхнул 19 ноября из статьи Зеленского о переходе Тимошенко в оппозицию, который она анонсировала накануне. Причина перехода в оппозицию – президент не взял на правящие должности людей, которых ему из собственной команды предлагала лидер "Батькивщины".

Зеленский написал на своей странице в фейсбук, что Тимошенко обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа", если люди народного депутата получат определенные должности – "сладкие места". Однако Зеленский отказал Тимошенко.

Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко идет в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе... Но посмотрите, как выглядит сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького",

– написал президент.

Как отреагировала Тимошенко

Лидер "Батькивщины" напомнила президенту его концертное прошлое и выступления на корпоративах. Так, Тимошенко в своем фейсбуке написала, что хотела бы поговорить с Зеленским "о судьбе страны, но он выбрал другой тон".

Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну, вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино,

– заявила Тимошенко.