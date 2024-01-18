Taurus достигли бы каждого метра оккупированных территорий, – Ходжес о помощи Украине

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес подверг критике западных лидеров. Причиной стало медленное принятие решений в пользу Украины.

Американский военный заявил во время дискуссии "Куда следует российское вторжение в Украину в 2024 году?", что в Белом доме нет политической воли относительно победы Украины. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.

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Отсутствие политической воли

Бен Ходжес отметил, что медленная поставка F-16 связана именно с процессом принятия решений в Вашингтоне.

Это произошло из-за отсутствия политической воли у администрации, которая была бы направлена на то, чтобы Украина действительно победила,

– сказал Ходжес.

По его словам, если бы они обязались победить, то не было бы больше никаких отговорок.

Он также раскритиковал правительство Германии, которое блокирует передачу дальнобойных ракет Taurus. По его словам, высокоточное оружие помогло бы украинцам нейтрализовать массовость россиян, уничтожая российские штабы и логистику.

Каждый квадратный метр оккупированной Россией Украины находится в пределах досягаемости атаки Taurus и если бы они были предоставлены, не было бы безопасного места для запуска российских беспилотников, артиллерийской логистики, чего-либо в Крыму или других частях оккупированной Россией Украины,

– заявил Ходжес.

Генерал в отставке также развенчал миф о победе России в поле боя. По его словам, нарратив о том, что Украина не может победить и нужно проводить переговоры, это "совершенно ложный нарратив, который не основывается на никаких фактах". Он подчеркнул, что война началась 10 лет назад и через 10 лет, имея все преимущества, Россия все еще контролирует всего около 18% территории Украины.

Также он отметил успех Украины в Черном море, благодаря чему российский флот выводит свои силы из Севастополя.

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