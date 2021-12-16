Гогилашвили живет в доме бизнесменов-нарушителей, его сосед – Буданов, – "Следствие. Инфо"

Глава разведки Минобороны Кирилл Буданов может проживать в частном доме под Киевом. Вероятно, его соседом является экс-заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили.

Журналисты издания обнародовали результаты расследования "Дружочки". Его фигурантами являются глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и уже бывший замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили.

Читайте также Семью скандального Гогилашвили охраняет подразделение СБУ Альфа, – Bihus.info

Вероятно, авто с Будановым замечали возле дома Гогилашвили

Месяцами журналисты фиксировали, как с территории имения в селе Хотов под Киевом, где проживает Гогилашвили и его жена Мария Левченко, выезжала черная машина Volvo на номерах прикрытия. Ее сопровождал внедорожник Nissan – тоже на номерах прикрытия.

Номера прикрытия – ненастоящие номерные знаки, которые не позволяют идентифицировать личность владельца машины. Иногда их используют для безопасности людей, находящихся под госохраной.

Кроме кортежа и охраны, расследователи заметили усиленные меры безопасности перед выездом Volvo. Выяснилось, что авто – часть автопарка подразделения Службы безопасности Украины. Впоследствии журналисты зафиксировали тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия на въезде в Главное управление разведки Минобороны.

Авто с, вероятно, Будановым видели у дома Гогилашвили / Скриншот "Следствие.Инфо"

Далее журналисты проанализировали соцсети и обнаружили, что Гогилашвили, его жена Мария Левченко и ее сестра в сети дружат с Марианной Будановой, которая является женой Кирилла Буданова. Кроме того, Гогилашвили выкладывал совместные фото с главным военным разведчиком, сделанные в августе 2021 года. Поэтому, подытожили расследователи, в кортеже с усиленными мерами безопасности может ездить именно Буданов.



Гогилашвили и Буданов имеют совместные фото / Инстаграм Александра Гогилашвили

Почему взаимодействие Буданова и Гогилашвили может быть опасно

Буданов руководит разведкой почти 1,5 года. Управление является одним из важнейших органов в борьбе с российской агрессией. Особенно оно ценно в условиях риска полномасштабного вторжения России в начале 2022 года. А у Гогилашвили, по информации СМИ, может быть российский паспорт.

Их взаимодействие и вероятное совместное проживание является угрозой для нацбезопасности Украины. Сейчас в разведке Минобороны изданию эту информацию не прокомментировали.

Дом принадлежит бизнесменам-нарушителям

Также журналисты выяснили, что дом в котором живет Гогилашвили с женой и, вероятно, Буданов принадлежит Диане Стрелковской – экс-супруге бизнесмена Вячеслава Стрелковского. Компании с их орбиты фигурируют в десятках производств. Они в основном касаются схем уклонения от уплаты налогов. Ни по одному из дел бизнесмены не являются подозреваемыми.

Стрелковский комментариев расследователям также не предоставил, как и Гогилашвили и Левченко.

Детали об имении

Территория, где расположен дом, занимает более 350 квадратных метров и окружена высоким забором. На территории есть еще одно здание, пост охраны, бассейн, беседка и, вероятно, даже собственный курятник. Эксперт по недвижимости Юрий Пита оценил, что долгосрочная аренда такого дома стоит примерно 40 – 54 тысяч гривен в месяц.

Экс-заместитель министра вместе с женой получал около 64 тысяч гривен ежемесячно. В 2020 году супруги приобрели 2 автомобиля. А Гогилашвили отложил еще и 200 тысяч гривен наличных. Поэтому можно предположить, что Левченко и Гогилашвили вряд ли могли позволить себе аренду такого имения.



Дом, который арендует Гогилашвили и его жена / Фото "Следствие.Инфо"

Расследование "Следствие.Инфо" о связи Буданова и Гогилашвили: смотрите видео