Заметил один интересный момент, который связан с отношением американских элит к российско-украинской войне.

Голливуд не интересует война в Украине

Показательно, что эта война вообще не отражена в американском кинематографе. Ситуация еще более странная, потому что, на первый взгляд, она должна была бы там быть отражена, ведь тема Украины, войны, помощи Украине очень широко обсуждалась в американском обществе. Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Перед выборами в США только ленивый не говорил о помощи Украине, а в плане фильмов – пустота. Такой себе очень странный газлайтинг.

Кстати, в войне участвовал не один американец. Не один американский доброволец героически погиб, защищая свободу Украины. Но и о них тоже молчит Голливуд.

Показательно, что о россиянах Голливуд не молчит. Например, как в очередной "сказочке" с романтизацией россиян – фильм "Анора", – за которую российский актер номинирован на "Оскар". Сказочки про русских американцы снимать могут, а вот о войне – тотальная стена замалчивания. Кажется очень странным.

Недавно посмотрел новый боевичок на Netflix. Заинтересовал меня фильм тем, что там фигурировал "новичок", которым террористы планировали отравить пассажиров самолета.

Я думал, что, может, американцы наконец-то как-то решили подсветить в кино тему российского государственного терроризма? Ничего подобного. В фильме какие-то преступники хотели "подставить" россиян, используя "новичок". А так – мир, дружба, перезагрузка.

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Сила искусства

Почему важнейшая тема американского общественно-политического дискурса игнорируется в кино? Ответ может быть только один – сила искусства позволяет очеловечить любую проблему, а очеловечивание здесь как раз никому не нужно.

Надо будет скоро дружить с русскими, а любая даже минимально правдивая лента не сможет обойтись без российских преступлений. Это никому не нужно.

Единственное, что изменилось, – из американского кино исчезла "украинская мафия", и ее заменила (вы только не смейтесь) – "белорусская мафия".