Трамп "перезагружает" Голливуд: киноиндустрия США кардинально меняет культурную политику

Дональд Трамп пытается повлиять на Голливуд, который уже постепенно начал менять повестку и проводить идеологическую ревизию. Если раньше в фильмах акцентировалось на инклюзивности, то теперь – на традиционных семейных ценностях. И это не единственные изменения, которые ждут "фабрику грез".

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Голливуд сейчас переживает трансформацию, когда либеральная программа отходит на второй план. При президентстве Дональда Трампа мейнстримными будут традиционные ценности.

К теме Будут его глазами и ушами: Дональд Трамп назначил трех известных актеров послами в Голливуде

Происходит реванш консерваторов

Саакян отметил, что Голливуд развивается по законам рынка, но рынок формируется определенными идеями. Когда приходят большие деньги, тогда появляется политика, а когда она сочетается с искусством, возникает идеология.

Поэтому Голливуд был и есть инструментом, который служит для проведения генеральной идеологической линии Соединенных Штатов Америки, повышая их имидж и занимаясь пропагандой необходимых для государства ценностей,

– уверен он.

Кинематограф был и остается эффективным провайдером идеологии, и Голливуд всегда осуществлял экспорт образа и имиджа США.

На самом деле Соединенные Штаты, как их изображает Голливуд, и в реальности – два разных мира. На экране зрители видели красивую и сильную страну, которая защищает свободу, строится на определенных ценностях, в частности, на американской мечте,

– пояснил политолог

В то же время в голливудских фильмах не показывали, что происходит в приграничье с Мексикой, где мафия управляет целыми городами, тотальную нищету "одноэтажной Америки", депрессивные регионы, которые есть везде.

Это можно увидеть, по его словам, только в артхаусном кино, которое рефлексирует по этим проблемам США.

Голливуд со своего начала создавался как государственный агитационно-пропагандистский ресурс. Например, идея хеппи-энда в конце фильма появилась как технология, что, в частности во время Второй мировой войны, позволяла психологически поддержать американцев и весь англоязычный мир,

– отметил Олег Саакян.

Сегодня, по его мнению, происходит реванш консервативной идеи после того, как агрессивно-либеральная повестка перешла грань приличия в глазах американского общества. И этот реванш – не менее неприличный.

Напомним, что французское издание Le Figaro обратило внимание на то, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, внутри Голливуда начались принципиальные изменения.

Трамп поручил Федеральной комиссии по связи (FCC) провести расследование, в частности в отношении компании Disney, из-за чрезмерного продвижения "идеологии многообразия".

Также еще в конце 2024 года в сценарии детского сериала Disney Win or Lose произошли изменения, когда была удалена сюжетная линия с трансгендерным персонажем.