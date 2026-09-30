Разведка предупреждает о постановочных видео в Олешках: Сибига раскрыл планы России

По данным украинской разведки, Россия готовится инсценировать десятки видеороликов в оккупированных Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

Российскому цинизму нет предела, отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Что задумали оккупанты в Олешках

Сибига отметил, что сначала россияне захватывают город, отрезают гражданским лицам пути отъезда и блокируют гуманитарную помощь, а затем – заставляют местных жителей сниматься в постановочных пропагандистских видео.

Это очередной шаг в многонедельной отвратительной пропагандистской кампании России, которая отрицает какие-либо проблемы в Олешках и утверждает, что гуманитарной катастрофы там нет,

– отметил министр.

Он призвал международное сообщество и все профильные международные организации усилить давление на Москву и потребовать от российских оккупантов немедленно прекратить осаду Олешек.

Со стороны Украины Силы обороны прилагают все усилия для спасения людей, в том числе недавно осуществив доставку гуманитарной помощи с помощью тяжелых дронов.

"Каждый день имеет значение для спасения людей, которые там голодают и умирают. Призываем наших международных партнеров действовать уже сейчас и требовать немедленного гуманитарного доступа, чтобы положить конец этой трагедии", – добавил Сибига.

Напомним, что, по сообщениям МВА, в Олешки продукты не завозили с мая, а людям приходится есть собак.

В то же время украинские военные в сотрудничестве с Херсонской ОГА наладили воздушный мост для обеспечения продовольствием заблокированных жителей Олешек. Защитники переправляют продукты с помощью беспилотников, чтобы спасти гражданских от голода.