Голодание не прекратит: к заключенному в Грузии Саакашвили пришел священник
Источник:APSNY
Саакашвили, который находится под стражей в Грузии, не намерен прекращать голодовку. Политика посетил протоиерей Микаэль Ботковели – по поручению патриарха Грузии Илии II.
Ботковели передал Саакашвили поздравления и молитвенное благословение патриарха. Также священнослужитель просил третьего президента Грузии прекратить голодовку.
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Саакашвили заявил, что не собирается менять свое решение
Он (Саакашвили – 24 канал) заявил, что принял это решение и не собирается его менять. Меня в камере не было, мы встретились в так называемой нейтральной зоне, где есть возможность приема. Он попросил передать патриарху, что у него нет нагрудного креста и, возможно, ему его вернут,
– рассказал Ботковели.
Саакашвили принесли Евангелие
Протоиерей отметил, что разговор прошел спокойно и тихо и он не увидел в Саакашвили слабости. Священнослужителю отказали передать задержанному Евангелие, ведь он был в позолоченном переплетении.
Ботковели отметил, что обычно священнослужители приходят к заключенным, которые объявили голодовку. Их всегда просят об одном – прекратить эту акцию.
Ранее Партия Саакашвили анонсировала масштабные протесты в Грузии
В МИД Грузии сообщили, что об экстрадиции и не говорится
Отметим, что ранее девушка Саакашвили Елизавета Ясько сообщила, что политик согласится на экстрадицию в Украину, если с него снимут все обвинения. Однако в МИД Грузии заявили, что "абсурдно обсуждать вопрос экстрадиции".
Что известно о задержании Саакашвили
- Саакашвили прибыл в Грузию накануне проведения местных выборов.
- Политика задержали, ведь ему заочно вынесли приговор в нескольких уголовных делах.
- Саакашвили грозит не менее 6 лет лишения свободы.