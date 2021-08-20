Голодные, грязные и напуганы: как нашли детей из Закарпатья, что пошли по грибы и заблудились
Источник:ТСН
Накануне на Закарпатье потерялись 4 детей-ромов. Несовершеннолетних искали всю ночь полиция, спасатели и волонтеры. К счастью, детей удалось найти.
Почти сутки они провели в лесу, пока их не заметил полицейский квадрокоптер. Дети рассказали, что хотели насобирать грибов и заблудились. Всем им – 7, 9, 10 и 12 лет.
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Не хотели возвращаться домой с пустыми руками
Потерялись две девочки и два мальчика – Николай, Людмила, Василий и Жанна. Дети пошли в лес накануне примерно в 15:00. Хотели собрать ягод и грибов.
Сначала и не думали заходить далеко, но ягод и грибов вблизи села не было, возвращаться с пустыми руками не хотели,
– вспоминает 10-летний Николай.
Собственными силами родители и родственники искали детей до ночи
До темноты родители и родственники искали детей сами. Впоследствии все же поняли, что собственноручно не справиться.
Масштабную поисковую операцию развернули в 12 ночи. Полиция, спасатели, кинологи, волонтеры распределились и по секторам прочесывали лес. Обходили километр за километром, а детей не было. Полицейский квадрокоптер зафиксировал их там, где и искать не собирались.
Добавим, что детям несколько повезло, что их все же нашли в течение суток. Ведь они еды с собой не имели. И одеты были слегка, а температура на улице опустилась до +9 градусов. Нашли же их голодными, грязными и напуганными.
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4 детей во время сбора ягод и грибов потерялись в Карпатах: коротко
- Дети-ромы исчезли вечером 18 августа вблизи села Порошково.
- По словам главы МВД Дениса Монастырского, говорилось о 6-летнем Николае, 5-летней Людмиле, 7-летней Маше и 8-летней Даниеле. По данным ТСН, имена и пол детей несколько отличаются.
- К их поискам привлекли силы полиции, которые подняли по тревоге, а также спасателей и Нацгвардию. В то же время помогали волонтеры – местные жители, которые использовали служебных собак и квадрокоптер.
- По состоянию на 08:00 утра 19 августа поиски детей продолжались. А в 9:15 их все же нашли, доставили в ближайший поселок и передали полиции.
- Нашел их специалист горного поисково-спасательного отделения Мукачево Юрий Шпеник. Мужчина, проезжая мимо поля, увидел на нем детей.
- По предварительной информации, состояние их здоровья – удовлетворительное.