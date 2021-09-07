Голодомор официально признали геноцидом украинцев уже 15 стран мира

Некоторые страны официально признали Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Говорится о 15 государствах.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Об этом он сообщил на международном форуме "Массовый искусственный голод: помним, чтим".

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Ежегодно 70 государств вспоминают о Голодоморе

По его словам, уже в 20 государствах установили памятные знаки, чтобы почтить жертв Голодомора. В то же время в более чем 70 странах ежегодно организовывают соответствующие меры.

Мы уже сейчас можем сказать, что 15 государств официально признали Голодомор геноцидом украинского народа,

– отметил Боднар.

Кроме того, что памятные мероприятия увековечивают воспоминания, они, как отметил заместитель главы МИД, мобилизуют мировое сообщество, чтобы не забывать о Голодоморе.

Советская власть в 1932 – 1933 годах организовала крупнейший искусственный массовый голод не только в Украине, но и в мире. Так Иосиф Сталин пытался подавить национальное освободительное движение нашего государства.

Эта тема на международных платформах находится еще с 2003 года. Ее обсуждают в таких организациях как:

Организация Объединенных Наций;

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;

ЮНЕСКО;

Парламентская ассамблея Совета Европы;

Европейский парламент.

Боднар сообщил, что в дальнейшем количество таких международных организаций, которых привлекут к познанию факта преступления советского режима против Украины, только расширится.

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Боднар: Путин продолжает политику сталинского режима

По его мнению, режим Владимира Путина наследует политику сталинского режима. Боднар отметил, что агрессия России – один из примеров репрессий, убийств и захвата чужих территорий.

Признание Голодомора геноцидом

Верховная Рада приняла в ноябре 2006 года закон "О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине", согласно которому Голодомор – геноцид украинского народа.

В конце 2018 года обе палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки признали Голодомор в Украине геноцидом.

Однако для окончательного признания США должно быть соответствующее решение администрации.

Признание Голодомора геноцидом украинцев / Инфографика 24 канала