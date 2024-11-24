МВД обнародовало тысячи уголовных дел, касающихся Голодомора

В Украине в субботу 23 ноября чествовали память жертв голодоморов. В связи с этим Министерство внутренних дел обнародовало тысячи уголовных дел по акту геноцида украинцев, который совершала советская власть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

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Что известно об обнародованных делах по Голодомору

Игорь Клименко отметил, что Голодомор – тяжкое и циничное преступление против человечности, а также трагедия украинского народа, которая была вызвана Россией.

"Это подтверждают документы и воспоминания очевидцев тех событий. Так Россия поступает и сейчас, пытая голодом пленных воинов и гражданских", – написал министр.

Он также отметил, что Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Музеем Голодомора оцифровало и обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с преступными действиями советской власти.

На электронной карте уже доступны фотокопии более тысячи архивных дел, а также информация о еще таком же количестве документов, уничтоженных в 1956 году,

– констатировал Клименко.

Он также резюмировал, что все эти материалы доказывают, что голод был сознательным инструментом усмирения украинского народа. Министр подчеркнул, что украинцы должны помнить об этом, чтобы никогда не уступать своей свободой.

К слову, 23 ноября украинцы во многих городах собрались, чтобы почтить День памяти жертв голодоморов. Собравшись возле памятников, посвященных жертвам этого трагического голода, они вознесли молитвы и почтили память погибших.