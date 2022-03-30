В Голой Пристани, кроме мэра, россияне похитили еще семь человек: детали

По информации представителей Голопристанского городского совета, на территории Голой Пристани российские оккупанты похитили 8 человек.

Одним из похищенных Голопристанский городской голова Александр Бабич. Кроме этого, сообщается о семи мужчинах.

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В общей сложности на территории общины похитили восемь человек. Среди них:

Голопристанский городской голова Александр Бабич,

староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк,

гражданин Карп,

гражданин Дворный,

гражданин Кононов,

гражданин Чеботарь,

гражданин Торопов,

гражданин Пащенко.

Сергей Пащенко – последний, кто пропал, на территории Старой Збурьевки,

– говорится в сообщении городского совета.

Ситуация по городскому голове остается неизменной, его местонахождение неизвестно, говорят в горсовете. В то же время российские военные на территории Голой Пристани сейчас не видны.

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