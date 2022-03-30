В Голой Пристани, кроме мэра, россияне похитили еще семь человек: детали

30 марта 2022 , 18:12
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Источник:

фейсбук Голая Пристань – Городской совет

По информации представителей Голопристанского городского совета, на территории Голой Пристани российские оккупанты похитили 8 человек.

Одним из похищенных Голопристанский городской голова Александр Бабич. Кроме этого, сообщается о семи мужчинах.

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Имена украинцев, находящихся в плену

В общей сложности на территории общины похитили восемь человек. Среди них:

  • Голопристанский городской голова Александр Бабич,
  • староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк,
  • гражданин Карп,
  • гражданин Дворный,
  • гражданин Кононов,
  • гражданин Чеботарь,
  • гражданин Торопов,
  • гражданин Пащенко.

Сергей Пащенко – последний, кто пропал, на территории Старой Збурьевки,
– говорится в сообщении городского совета.

Ситуация по городскому голове остается неизменной, его местонахождение неизвестно, говорят в горсовете. В то же время российские военные на территории Голой Пристани сейчас не видны.

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Автор: Юлія Бабич