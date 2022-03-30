В Голой Пристани, кроме мэра, россияне похитили еще семь человек: детали
30 марта 2022 , 18:12Читати новину українською
Источник:фейсбук Голая Пристань – Городской совет
По информации представителей Голопристанского городского совета, на территории Голой Пристани российские оккупанты похитили 8 человек.
Одним из похищенных Голопристанский городской голова Александр Бабич. Кроме этого, сообщается о семи мужчинах.
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Имена украинцев, находящихся в плену
В общей сложности на территории общины похитили восемь человек. Среди них:
- Голопристанский городской голова Александр Бабич,
- староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк,
- гражданин Карп,
- гражданин Дворный,
- гражданин Кононов,
- гражданин Чеботарь,
- гражданин Торопов,
- гражданин Пащенко.
Сергей Пащенко – последний, кто пропал, на территории Старой Збурьевки,
– говорится в сообщении городского совета.
Ситуация по городскому голове остается неизменной, его местонахождение неизвестно, говорят в горсовете. В то же время российские военные на территории Голой Пристани сейчас не видны.
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