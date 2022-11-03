Горячий "хлопок": в Голой Пристани почти полностью разрушили "администрацию" россиян

В Голой Пристани Херсонской области 3 ноября было "хлопково". В одном из зданий оккупированного города разгулялось "Бавовнятко".

О "хлопке" в Голой Пристани утром 3 ноября сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что "Бавовнятко" "потопталось" в Голой Пристани.

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"Хлопок" посетил оккупационную администрацию

Других деталей Сергей Братчук не сообщил, отметив, что "ждем итогов".

В то же время "Оперативный ВСУ" опубликовал видео из Голой Пристани после "хлопка". В сообщении говорится, что "хлопок" произошел в здании оккупационной администрации.

Последствия "хлопка" в Голой Пристани: видео

Также мощный "хлопок" 3 ноября произошел во временно оккупированном Мелитополе. По предварительным данным, разрушена часть захваченного россиянами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.

ВСУ уничтожают оккупантов на Юге

ВСУ 24 октября ударили по оккупантам в населенном пункте Каиры Херсонской области. Оказалось, что это база кадыровцев. После окончательного разбора руин на месте удара украинской реактивной артиллерии под завалами обнаружили 62 тела погибших оккупантов.

Неспокойно для оккупантов в Херсонской области было 2 ноября. В частности, яркий "хлопок" произошел возле Каховской ГЭС. Кроме того, снова было "хлопково" в районе Антоновского моста.

Ночь против 1 ноября тоже оказалась нелегкой для российских захватчиков в оккупированном Херсоне из-за украинского подполья. После полуночи на закрытом полицейском паркинге начали палаты автомобили . По данным местных, авто начали гореть в результате масштабной детонации.

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