Киев накроет ненастье: водителей предупредили об опасности

Вечером 20 февраля в столице прогнозируется ухудшение погодных условий. Возможен мокрый снег с дождем и шквальный ветер.

Отмечается, что дорожная служба столицы готова к изменению погодных условий. Однако киевлян призвали быть осмотрительными на дороге.

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Вечером в Киеве прогнозируется ухудшение погодных условий: мокрый снег с дождем и шквальный ветер. Дорожная служба столицы готова к изменению погодных условий,

– говорится в сообщении.

Водителей просят не парковать авто вдоль дорог

В Киевавтодор сообщили, что еще до начала осадков будут выполнять противогололедную обработку улиц, а потому попросили водителей не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе специальной техники.

Также водителей просят быть осмотрительными на дорогах: не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов – пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток.

Завтра в столице I уровень опасности

В Киеве и Киевской области во вторник, 21 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. В регионе в течение суток можно ожидать порывы ветра 17 – 22 метра в секунду.

Объявлен I уровень опасности, желтый. В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.