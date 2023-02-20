Зазначають, що дорожня служба столиці готова до зміни погодних умов. Однак, киян закликали бути обачними на дорозі.

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Увечері в Києві прогнозують погіршення погодних умов: мокрий сніг із дощем і шквалистий вітер. Дорожня служба столиці готова до зміни погодних умов,

– йдеться у повідомленні.

Водії просять не паркувати авто обабіч доріг

У Київавтодор повідомили, що ще до початку опадів виконуватимуть протиожеледну обробку вулиць, а тому попросили водіїв не паркувати автівки обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі спеціальної техніки.

Також водіїв просять бути обачними на дорогах: не перевищувати швидкість й дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – користуватися флікерами і ліхтариками в темний час доби.

Завтра у столиці I рівень небезпечності

У Києві та Київській області у вівторок, 21 лютого, синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ. У регіоні протягом доби очікуються пори вітру 17 – 22 метрів за секунду.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. В Укргідрометцентрі попередили про про небезпечні метеорологічні явища по Київщині.