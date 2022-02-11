Гололедица и ветер, а в Карпатах значительный снег: в Украине предупредили о непогоде

Спасатели предупредили украинцев о непогоде в некоторых областях страны. В частности речь идет о гололедице, ветре и сильных снегопадах.

Какой будет погода 12 февраля

По данным Укргидрометцентра, 12 февраля на дорогах Украины, кроме южной части государства, прогнозируют гололедицу. В Карпатах ожидают значительный снег.

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В течение дня в центральных и южных областях синоптики прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду – I уровень опасности, желтый. Такой же ветер ожидают в западных областях ночью.

В столице и Киевской области 12 – 13 февраля на дорогах прогнозируют гололедицу. Как отметили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Повышение уровня воды в реках

В ГСЧС объяснили, что из-за оттепели ожидают повышения уровней воды. Уже 11 – 12 февраля местами возможен начальный выход воды на пойму на реках бассейнов Буга и Припяти на 0,1 – 0,5 метра.

Также уровень воды увеличится в реке Припять в створе поста Речица и реке Стоход в створе поста Любешов.

По прогнозам специалистов, 11 – 12 февраля ожидают на 0,2 – 1,0 метра ослабление ледовых явлений и передвижения льда в реках бассейнов:

Днестра;

Прута;

Сирети.

Кроме того, на отдельных участках рек бассейна Стрыя возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

По прогнозам 12 – 14 февраля на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1 – 0,5 метра.

В ГСЧС отметили, что местами возможен начальный выход воды на пойму и дальнейшее затопление пойменных территорий. Говорится также о I уровне опасности – желтом.

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Снегопад в Карпатах

Как сообщили на фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 08:50 11 февраля на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Там зафиксировали ограниченную видимость до 30 метров.



Гора Поп Иван утром 11 февраля / Фото из фейсбука спасателей

Кроме того, на горе дул юго-западный или западный ветер со скоростью 10 – 11 метров в секунду. Температура воздуха составляла 6 градусов Цельсия ниже нуля.