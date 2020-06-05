Члены фракции "Голос" 2 июня начали сбор подписей постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Как стало известно по словам Александры Устиновой, уже сегодня фракция зарегистрирует соответствующий документ.

После этого "Голос" планирует собрать 150 голосов для того, чтобы вынести этот вопрос на голосование в зале Верховной Рады. Об этом Александра Устинова сообщила в эфире 24 канала.

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Отчет Авакова в правительстве

5 июня Арсен Аваков отчитался перед депутатами в рамках часа вопросов к правительству. В частности, он рассказал о расследовании резонансных дел: изнасилование в Кагарлыке и перестрелка в Броварах.

По словам нардепа от фракции "Голос" Авакова можно уволить за многое, кроме доклада, который он озвучил в Раде.

Вижу, что процесс пошел. Не увидела ни одного депутата, к которому я подходила и просила подписать постановление, чтобы он опускал глаза и говорил: "Я очень против и либо жду какой-то реакции от президента, либо света от Банковой,

– отметила политик.

Также она отметила, что выступление Авакова трудно было назвать отчетом. Это было зачитывание презентации, которую нардепы также смотрели на экранах, и после этого министр МВД ушел.

"Нам показали красивые картинки с красивыми цифрами и сказали, что все серьезно расследуется", – подчеркнула Александра Устинова.

По ее мнению, все вопросы от нардепов были срежиссированы, потому что готовые ответы на них Аваков зачитывал со своего листка на трибуне.

Что известно о постановлении за отставку Авакова