Члени фракції "Голос" 2 червня розпочали збір підписів постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Як стало відомо зі слів Олександри Устінової, вже сьогодні фракція зареєструє відповідний документ.

Після цього "Голос" планує зібрати 150 голосів для того, щоб винести це питання на голосування у залі Верховної Ради. Про це Олександра Устінова повідомила в ефірі 24 каналу.

Читайте також Абсолютна більшість "Слуг народу" проти відставки Авакова, – нардеп

Звіт Авакова в уряді

5 червня Арсен Аваков відзвітував перед депутатами в рамках години запитань до уряду. Зокрема, він розповів про розслідування резонансних справ: зґвалтування у Кагарлику та стрілянина в Броварах.

За словами нардепки від фракції "Голос" Авакова можна звільнити за багато чого, крім доповіді, яку він озвучив у Раді.

Бачу, що процес пішов. Не побачила жодного депутата, до якого я підходила і просила підписати постанову, щоб він опускав очі і казав: "Я дуже проти і або чекаю якоїсь реакції від президента, або світла від Банкової,

– зауважила політикиня.

Також вона відзначила, що виступ Авакова важко було назвати звітом. Це було зачитування презентації, яку нардепи також дивилася на екранах, і після цього міністр МВС пішов.

"Нам показали красиві картинки з красивими цифрами і сказали, що все серйозно розслідується" – наголосила Олександра Устінова.

На її думку, всі питання від нардепів були зрежисовані, тому що готові відповіді на них Аваков зачитував зі свого листка на трибуні.

Що відомо про постанову за відставку Авакова