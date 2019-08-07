"Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали список депутатов ВРУ 9 созыва

Официальные газеты Кабинета министров и Верховной Рады Украины – "Урядовый курьер" и "Голос Украины" опубликовали список народных депутатов следующего парламентского созыва.

Информация была опубликована на основании договора с Центральной избирательной комиссией и по предоставленными ею оригиналами результатов выборов, отмечают официальные издания.

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Интересно, что в списках, которые публикуют парламентское и правительственное издания, есть фамилии 423 депутатов. На 26 округах – в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе – выборы не проводились. Кроме того, ЦИК не успела вовремя установить победителя 210 одномандатного округа.

Полный список депутатов будущего созыва Верховной Рады Украины можно посмотреть по ссылке.



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Что известно о скандальном округе № 210?Центральная избирательная комиссия должна была 5 августа объявить окончательные результаты выборов в Верховную Раду. Это был последний отведенный для этого день. Впрочем к вечеру 5 августа Комиссия так и не смогла установить окончательные результаты выборов на 210 округе на Черниговщине.



На следующий день там был осуществлен пересчет голосов. Победителем стал, как и во время предварительного подсчета голосов, Сергей Коровченко.