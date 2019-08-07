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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали список депутатов ВРУ 9 созыва

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      Официальные издания опубликовали результаты выборов
      Официальные издания опубликовали результаты выборов / www.ukrinform.ua

      Официальные газеты Кабинета министров и Верховной Рады Украины – "Урядовый курьер" и "Голос Украины" опубликовали список народных депутатов следующего парламентского созыва.

      Информация была опубликована на основании договора с Центральной избирательной комиссией и по предоставленными ею оригиналами результатов выборов, отмечают официальные издания.

      Это стоит знать: Парламентские выборы 2019: кто прошел в Верховную Раду Украины

      Интересно, что в списках, которые публикуют парламентское и правительственное издания, есть фамилии 423 депутатов. На 26 округах – в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе – выборы не проводились. Кроме того, ЦИК не успела вовремя установить победителя 210 одномандатного округа.

      Полный список депутатов будущего созыва Верховной Рады Украины можно посмотреть по ссылке.

      Розподіл місць у Верховній Раді, результати виборів
      Как между партиями распределятся места в Верховной Раде / 24 канал

      Что известно о скандальном округе № 210?Центральная избирательная комиссия должна была 5 августа объявить окончательные результаты выборов в Верховную Раду. Это был последний отведенный для этого день. Впрочем к вечеру 5 августа Комиссия так и не смогла установить окончательные результаты выборов на 210 округе на Черниговщине.

      На следующий день там был осуществлен пересчет голосов. Победителем стал, как и во время предварительного подсчета голосов, Сергей Коровченко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Верховная Рада Парламентские выборы 2019 ЦИК
      Источник: 24 канал
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