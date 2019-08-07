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      "Голос України" і "Урядовий кур'єр" опублікували список депутатів ВРУ 9 скликання

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      Офіційні видання опублікували результати виборів
      Офіційні видання опублікували результати виборів / www.ukrinform.ua

      Офіційні газети Кабінету міністрів та Верховної Ради України – "Урядовий кур'єр" і "Голос України" – опублікували список народних депутатів наступного парламентського скликання.

      Інформація була опублікована на підставі договору з Центральною виборчою комісію та за наданими нею оригіналами результатів виборів, зазначають офіційні видання.

      Це варто знати: Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України

      Цікаво, що у списках, які публікують парламентське та урядове видання, є прізвища 423 депутатів. На 26 округах – в анексованому Криму та на окупованому Донбасі – вибори не проводилися. Крім того, ЦВК не встигла вчасно встановити переможця 210 одномандатного округу.

      Повний список депутатів майбутнього скликання Верховної Ради України можна переглянути за посиланням.

      Розподіл місць у Верховній Раді, результати виборів
      Як між партіям розподіляться місця у Верховній Раді / 24 канал

      Що відомо про скандальний округ №210?Центральна виборча комісія мала 5 серпня оголосити остаточні результати виборів до Верховної Ради. Це був останній, відведений для цього день. Втім до вечора 5 серпня Комісія так і не змогла встановити остаточних результатів виборів на 210 округу на Чернігівщині.

      Наступного дня там був здійснений перерахунок голосів. Переможцем став, як і під час попереднього підрахунку голосів, Сергій Коровченко.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Кабінет Міністрів України Парламентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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