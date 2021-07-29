Вслед за Устиновой: из "Голоса" уходят Юрчишин, Бобровская, Стефанишина

Сразу несколько народных депутатов объявили о выходе из политической партии "Голос". О своем решении уже сообщила Александра Устинова. Также заявления о том, что покидают политсилу, написали Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин. В "Голосе" говорят, что с уважением относятся к решению коллег.

Первой о выходе сообщила Александра Устинова. Она отметила, что причиной такого шага стала узурпация власти главой политсилы Кирой Рудик.

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Борьба позиций возможна там, где есть демократия, – Юрчишин

Ярослав Юрчишин поблагодарил коллег за выдвижение его на главу "Голоса", однако подчеркнул, что "борьба позиций возможна только там, где есть демократия".

В "Голосе" руководство партии отошло от этих принципов почти год назад, и с этого времени ситуация только усложняется. Поэтому я выхожу из партии и не буду легитимизировать своим участием профанацию в которую партия превратилась,

– написал нардеп.

Юрчишин отметил, что партию покидают большинство народных депутатов, которые не будут участвовать в съезде. Депутат отметил, что еще несколько месяцев назад члены политсилы просили Киру Рудик уйти с должности и выбрать новое руководство, однако к этим требованиям не прислушались.

Между тем, перечисляет Юрчишин, руководство:

проигнорировало требование демократизации Устава и пропорционального представительства организаций на съезде;

определило, что изменения в Устав предусматривают участие в мероприятиях только отдельных членов, специально делегированных руководством партии;

сменило всех "неугодных" руководителей отделений,

создало 5 новых отделений, в которых нет реальных представителей политсилы,

искусственно создает преграды для участия в съезде отдельным делегатам.

Стефанишина написала заявление о выходе из партии на туалетной бумаге

Солидарна с коллегой и Соломия Бобровская. Она подтвердила, что большинство депутатов покидают политсилу. Еще одна нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии на туалетной бумаге. Политик считает, что "Голоса", за которым были мощные отделения, – больше не существует.

Большинство выдающихся соглашений заключаются на салфетках, а такое – разве на туалетной бумаге,

– написала Стефанишина.

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Что говорят о демарше депутатов в "Голосе"

Глава фракции "Голос" в парламенте Ярослав Железняк в комментарии 24 каналу отметил, что депутаты заявили о выходе из партии, однако не из фракции. К решению коллег Железняк относится с уважением.

Последние события показали, что совместная работа, мягко говоря, недостаточна. В частности, в силу их карьерных амбиций,

– добавил нардеп.

Железняк надеется, что его коллеги будут выполнять обязательства, которые взяли на себя перед выборами. Так как пока никто из них не слагает мандат.

В пресс-службе политсилы добавили, что базовых идеологических разногласий с коллегами нет. Также выразили надежду, что нардепы продолжат выполнять программу "Голоса", с которой они шли на выборы.