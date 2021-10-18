Голосовала против отставки Разумкова "Слуга народа" исключит Буймистер из своего состава

На заседании фракции "Слуги народа" приняли решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава. Нардеп ранее голосовала против отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады и закона об олигархах.

О решении "слуг" исключить из состава фракции Буймистер в сети сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Ранее "Слуга" Буймистер прокомментировала планы фракции исключить ее из состава

"Слуга народа" исключит Буймистер из своего состава

На заседании фракции принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава,

– написала Палийчук.

Напомним, разговоры об исключении нардепа из рядов фракции велись ранее.



"Слуги" решили исключить Буймистер из фракции / Фото Екатерины Гаценко



Комментарий Гетманцева

На брифинге после заседания фракции "слуга" Даниил Гетманцев объяснил такое решение голосованием нардепа за вопросами, которые имеют стратегическое значение для фракции.

Вспомните голосование красной кнопкой за антиолигархический закон,

– заявил он.

Гетманцев подчеркнул, что публичная политическая позиция Буймистер откровенно противоречила позиции фракции в целом. Поэтому "слуги" почти единогласно проголосовали за исключение депутата из своих рядов.

Реакция Буймистер на решение фракции

Буймистер также голосовала против отставки Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады, которую инициировали "слуги народа".

Парламентария рассказала, что решение о ее исключении приняли в первые минуты заседания.

Голосование происходило без моего присутствия на фракции. Меня в тот момент еще не было,

– сказала нардеп.

Как ей рассказали коллеги, основной причиной исключения, которую нардепам назвал Давид Арахамия, стало то, что Буймистер часто появляется на телевидении и общается с журналистами и рассказывает то, что отличается от официальной позиции "слуг".

Свое голосование против закона об олигархах и отставки Разумкова она считает скорее поводом, чем причиной изгнания из фракции. В то же время взгляды менять не намерена.



Буймистер высказалась относительно решения фракции / Фото Татьяны Крохмаль, 24 канал

Буймистр прокомментировала решение исключить ее из фракции "слуг": смотрите видео

Текст сообщения Юлии Палийчук:

На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава.