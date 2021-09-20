Голосование на пеньках и конь в пальто: как в России прошли выборы в Госдуму

Никаких иллюзий относительно выборов в Госдуму нет даже у самих россиян. Люди понимают, что в Кремле судьбу плебисцита решили давно.

Однако реализовывали распределение голосов из Москвы на местах, как всегда, неуклюже. Политтехнолог Глеб Павловский назвал выборы в России карнавалом, который она устроила для народа.

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Дорисовываем голоса путинской "Единой России" не только с помощью заранее готовых бюллетеней. Применяли всем хорошо известные избирательные карусели, вбросы бюллетеней, выпроваживание нелояльных наблюдателей при подсчете голосов.

Россияне создали необычные избирательные участки

Не обошлось в России и без странных избирательных участков. Под места для голосования оборудовали пеньки, скамейки под деревом, лодку на берегу. Голосовали даже в палатках и маршрутках.

Из-за абсурдности голосования часть граждан отнеслась к выборам как к приколу. На участках можно было увидеть аквалангиста в ластах, капитана Джека, Дональда Трампа и даже коня в пальто.

Избирательный участок в России / Скриншот с видео 24 канала

Сколько украинцев проголосовали на российских выборах

Было бы смешно, если бы не было так грустно, поскольку помогли "Единой России" обеспечить себе парламентское большинство еще и жители оккупированных территорий Украины, которые получили российские паспорта. Их бесплатно вывозили на автобусах в Ростовскую область. Еще и пайки давали.

Кроме того, жители оккупированных Россией территорий могли проголосовать онлайн. По данным российской ЦИК, в голосовании приняли участие до 150 тысяч жителей. К тому же часть избирателей из Украины получили паспорта в день голосования.

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Естественно, что выбор организованно вывезенных на выборы в Россию жителей ОРДЛО был очевидным.

"Это "Единая Россия", это нам ближе. Все пункты их программы нам подходят, поэтому спасибо им. Мы только за них проголосовали", – сказала жительница Снежного Татьяна.

Как отреагировали в Украине и Европе

Украинское Министерство иностранных дел выразило протест ввиду незаконного голосования в оккупированном Крыму и Донецкой и Луганской областях. Киев призвал Запад не признавать выборы в Госдуму из-за нарушения международного права.

В Еврокомиссии раскритиковали российский плебисцит. В Брюсселе заявили, что голосование происходило в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов. Евросоюз не признает голосование в Крыму.

В Бундестаге российский плебисцит вообще назвали фарсом, но этот фарс нужен Кремлю. Для Путина выборы – это способ легитимизировать непопулярную в народе "Единую Россию" и еще 5 лет иметь ручной парламент.

Во-первых, эти выборы – это репетиция президентских выборов 2024 года. Во-вторых, эта Дума, возможно, должна сыграть роль в транзите власти. Очевидно, что это один из элементов стабильности системы,

– отметил политолог Константин Калачев.

"Конечно, власть не хочет, чтобы появились нарушители спокойствия, потому что на трибуне Госдумы даже один депутат может сделать больше, чем тысяча оппозиционеров на улице", – добавил он.

Почему коммунисты получили поддержку

Однако расчеты Кремля не совсем оправдались. Предложенное штабом Алексея Навального "Умное голосование", которое режим всячески пытался убрать из российского сегмента интернета, помогло российским коммунистам улучшить свои результаты на 7% в сравнении с голосованием 2016 года. Их поддержали 20% россиян.

Это трудно назвать реальной поддержкой их политической программы. Скорее протестным голосованием, чтобы помешать кандидатам от "Единой России" попасть в Госдуму. Коммунисты никогда не были реальной оппозицией путинскому большинству и увеличение коммунистической фракции в российском парламенте не приведет к значительной смене режима.

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"Да, эта технология эффективна. Возможно, она сработала. Однако она не имеет никакого отношения к тому, что будет в стране после выборов. Она не поможет вылезти из депрессивной ямы", – сказал политолог Андрей Колесников.

Следующие 5 лет россияне будут наблюдать в Госдуме ту же картину, что и в предыдущие годы – хилые дебаты КПРФ и ЛДПР и единодушное голосование "Единой России" за законы Путина.

Выборы в российскую Госдуму: коротко