Голосование по Face ID или отпечатку пальца: зал Рады собираются переоборудовать в 2022 году

Руслан Стефанчук анонсировал переоборудование парламентского зала заседаний. Это произойдет уже в 2022 году.

Спикер Стефанчук отметил, что сейчас идет работа над изменениями законодательства о парламентском праве. В частности, они коснутся вопроса, связанного с техническим обеспечением Верховной Рады.

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Сейчас планируется переоборудовать зал заседаний. В то же время, сделать это можно только во время длительного каникулярного периода. Поэтому изменения могут начаться уже летом 2022 года.

Этапы работы

Сначала переоборудовают зал заседаний.

Впоследствии – непосредственно рабочие места депутатов. Их оборудованы компьютерами, розетками, wifi-модулями и электронными устройствами для голосования.

К тому же система голосования будет реагировать не только на тепло – как сейчас. Пока мы определяемся, будет ли это Face ID или система будет работать по отпечатку пальца,

– заявил Стефанчук.

Пожар в Раде

В ходе внеочередного заседания 18 июля в Раде загорелся и начал плавиться пульт для голосования.

Дым заполнил весь сессионный зал. Впоследствии стало известно, что пожар произошел на месте "слуги народа" Артема Нагаевского.

Потушить возгорание удалось очень быстро.

Впоследствии Руслан Стефанчук поставил на голосование инициативу о закрытии заседания.

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