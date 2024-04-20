"Уже на самолетах": что США немедленно отправят в Украину, если одобрят помощь

Палата представителей США 20 апреля будет голосовать за пакет военной помощи Украине, Израилю и другим союзникам. Для нашего государства предусматривается предоставление суммы в размере более 60 миллиардов долларов.

Передача необходимых средств может быть реализована очень быстро после голосования. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, добавив, что в США месяцами готовились к этому.

Читайте также Новый план Трампа – Джонсона: что задумали в США и получит ли Украина 60 миллиардов помощи

Что немедленно могут отправить Украине

"Я слышал, что эта помощь буквально ждет на самолетах в Европе. Она приготовлена для того, чтобы ее отправить в Украину", – сказал Уриэль Эпштейн.

По его словам, многое зависит от того, какое именно оружие предоставят. Но, очевидно, что в пакет войдет артиллерия, ПВО – это пришлют практически сразу, возможно, через 2 – 3 дня после голосования.

После этого встанет вопрос военной техники, танков, самолетов и так далее, но я надеюсь, что администрация Джо Байдена поняла, что нельзя продолжать ждать и не оказывать помощь Украине,

– заметил Уриэль Эпштейн.

Причина такой оперативности – выборы президента, которые состоятся осенью 2024 года. Неизвестно, что будет после них. Поэтому помочь Киеву выиграть войну нужно уже сейчас. Остается надеяться, что Байден максимально использует оставшееся время, и не будет медлить с передачей оружия.