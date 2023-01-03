Впервые за столетие: выборы спикера Конгресса США не ограничатся одним туром

Нижняя палата парламента США должна избрать нового спикера Конгресса. Уже состоялось первое голосование, на котором представитель от республиканцев Кевин Маккарти не набрал достаточного количества голосов – кандидата не поддержали его однопартийцы.

В последнем квартале прошлого года в США проходили выборы в Конгресс и Сенат. Большинство в палате представителей – то есть в Конгрессе – получили представители Республиканской партии поэтому они могут претендовать на своего спикера. Однако похоже, что пока договориться между собой парламентариям не выходит.

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Впервые за сто лет будет второй тур

Обновленный 118 состав Конгресса начал свою работу во вторник, 3 января. По идее, депутаты должны были бы сразу проголосовать за нового спикера. Планировалось, что им должен был стать Кевин Маккарти. Однако его кандидатуру на этот пост не поддержали 19 его однопартийцев из так называемого "трамповского крыла". В итоге тот набрал всего 203 голоса, когда требовалось – 218.

Заметим, что всего на голосовании было выставлено три кандидатуры. От республиканцев – Маккарти и Эндрю Биггс, а от демократов – Хаким Джефрис. Последний, кстати, набрал 212 голосов.



Как в Конгрессе голосовали за избрание нового спикера / Фотография из твиттера журналиста Остапа Ярыша

Очевидно, что скоро будет второй тур избрания нового спикера парламента. Такая ситуация в последний раз случалась 100 лет назад. Говорят, что сейчас республиканцы поспешно пытаются договориться о другой кандидатуре на эту должность, вместо Маккарти. Вскоре станет известно, удалось ли им это.

Почему должность спикера Конгресса очень важна Согласно американскому законодательству, спикер не только возглавляет Палату, но и является третьим лицом в государстве. Он имеет ключевое значение для функционирования правительства в Вашингтоне. Этот законодатель не только возглавляет Конгресс, но может выполнять функции президента, если тот уйдет в отставку.

Напомним, что в Верхней палате парламента – то есть в Сенате – большинство сохранили демократы. В настоящее время спикером, или председателем, этой палаты законодательного органа США является Нэнси Пелоси. Следует сказать, что политика одобрительно отозвалась о нашем президенте после выступления в парламенте Соединенных Штатов. Речь Зеленского она назвала одной из самых лучших за всю историю Конгресса.