Эпопея продолжается: в США с пятого раза не удалось избрать спикера Палаты представителей

Конгрессмены нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки с пятого раза не могли проголосовать за избрание нового спикера. Все кандидаты не набирали при повторном голосовании необходимое количество голосов.

По окончании промежуточных выборов в США большинство в Палате представителей получили республиканцы, поэтому они могут претендовать на главу главного законодательного органа страны. Однако что во вторник, что в среду, 4 января, основной кандидат от партии Кевин Маккарти не набрал достаточного количества голосов.

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Все три кандидата не получили поддержки от Конгресса

Заметим, чтобы стать спикером в Палате представителей нужно набрать 218 голосов. Ни один из трех представителей от обеих партий не имеет столько поддержки среди парламентариев, сколько было нужно.

Скажем, за республиканца Кевина Маккарти проголосовал опять же всего 201 конгрессмен. А за республиканца-консерватора Байрона Дональдса – 20 однопартийцев.

Как отмечают СМИ, демократы последовательно поддерживают своего кандидата Хакима Дефриса. Однако они в меньшинстве, поэтому это голосование для них скорее номинально.

Конгрессвумен Виктория Спарц воздержалась во время голосования. Это та же законодательница, родом из Черниговщины, которой удалось обратиться в нижнюю палату США.

Эта ситуация свидетельствует, что внутри Республиканской партии до сих пор отсутствует согласие относительно того, кто будет руководить Палатой представителей. Во время коротких перерывов между голосованиями законодатели пытаются между собой договориться, однако, очевидно, им это не удается сделать.

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Обновленный Конгресс в любом случае будет поддерживать Украину

В Госдепартаменте США недавно констатировали, что этот, 118-й, состав парламента будет твердо поддерживать наше государство. Также спикер структуры Нед Прайс упомянул, что последний раз Конгресс продемонстрировал свою поддержку Киеву в декабре, когда принял масштабный пакет оборонной, экономической и гуманитарной помощи нашему государству.