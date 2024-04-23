Нардеп Чернев сказал, как долго в Сенате могут затягивать с помощью Украине

20 апреля Палата представителей поддержала предоставление Украине пакета помощи. Сейчас проходит голосование в Сенате конгресса США.

Есть определенные риски в принятии решения. О них 24 Каналу рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев.

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Риски голосования

Один из ключевых рисков, по словам Чернева, – это возможное затягивание этой процедуры. Мол, не исключена возможность правок, которые могут вносить сенаторы.

Но даже если процедура затянется, то это может добавить плюс день к голосованию. Я думаю, что к вечеру, максимально к вечеру завтрашнего дня мы уже будем иметь результат по Сенату,

– пояснил он.

Пакет помощи от США предусматривает более 60 миллиардов долларов и состоит из определенных программ. В частности, среди таких предусмотрена программа на замещение запасов оружия, которая была предоставлена нашей стране.

"Там есть программа на производство оружия для Украины, но еще есть, например, и сама президентская программа, которая позволяет сегодня на сегодня набирать на эту сумму оружие, которое есть на складах США", – пояснил нардеп.

Скорее всего будет реализована именно президентская программа и будет составлять около 8 миллиардов долларов.

"Есть отдельная программа на закупку оружия вне США, но там небольшая сумма. Поэтому здесь можно использовать на сегодня различные программы. Из того, что я знаю, первые пакеты будут значительно больше, чем последние, которые мы получали в 300 миллионов долларов. Наши партнеры прекрасно понимают, что именно нам нужно: и снаряды, и ракеты для ПВО, и другое вооружение. Я думаю, что будет сформирован тот пакет, который нам поможет на сегодняшний день остановить россиян востоке и юге нашей страны", – резюмировал Чернев.

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