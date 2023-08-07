Подозревают в несколькомиллионном взяточничестве: ВАКС не отстранил главу Тернопольского облсовета

Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассмотрели апелляционную жалобу прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко, подозреваемого во взяточничестве, решили не отстранять от должности.

Головко вместе с двумя его заместителями разоблачили на вымогательстве взятки у бизнесмена-волонтера. Речь идет о более чем 2 миллионах гривен.

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ВАКС не отстранил Головко от должности

Во время заседания прокурор отмечал обоснованность подозрения и наличие рисков, связанных с пребыванием Головко в должности, поскольку преступление, в котором его подозревают, тесно связано с занимаемой должностью.

Несмотря на это, апелляционная инстанция оставила прежним решение следственного судьи, которым тот отказал в отстранении от должности.

При этом в отношении подозреваемого продолжает действовать мера пресечения в виде залога с возложением процессуальных обязанностей, определенных следователем судьей при рассмотрении вопроса о применении меры пресечения. Решение суда Апелляционной палаты ВАКС является окончательным,

– сообщили в САП.

В комментарии Суспильному один из адвокатов подозреваемого Константин Глоба также прокомментировал решение ВАКС.

"Прокурор в судебном заседании на вопросы судей по конкретным доказательствам, которые позволят суду принять противоположное решение, отстранение Михаила Головко, не привел ни одного доказательства, а наоборот признал тот факт, что не собраны досудебным расследованием доказательства, позволяющие отстранить Михаила Головко от должности. Это прямой текст прокурора в судебном заседании", – заявил Глоба.

Напомним, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры еще 6 июля подал в ВАКС ходатайство об отстранении председателя Тернопольского облсовета от занимаемой должности. 17 июля суд принял решение не удовлетворять это ходатайство. Тогда прокуроры подали жалобу на это решение.

Следует отметить, что Михаил Головко находится в отпуске с 12 июля по 24 августа. Его обязанности исполняет первый заместитель.

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