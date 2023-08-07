Головка разом з двома його заступниками викрили на вимаганні хабаря у бізнесмена-волонтера. Мовиться про понад 2 мільйони гривень.

До теми "Жодного хабаря не було": голова Тернопільської облради Головко повернувся на роботу

ВАКС не відсторонив Головка від посади

Під час засідання прокурор наголошував на обґрунтованості підозри та наявності ризиків, пов'язаних з перебуванням Головка на посаді, оскільки злочин, у якому його підозрюють, тісно пов'язаний із займаною посадою.

Попри це, апеляційна інстанція залишила без змін рішення слідчого судді, яким той відмовив у застосуванні відсторонення від посади.

При цьому щодо підозрюваного продовжує діяти запобіжний захід у виді застави із покладенням процесуальних обов'язків, визначених слідчим суддею при розгляді питання щодо застосування запобіжного заходу. Рішення суду Апеляційної палати ВАКС є остаточним,

– повідомили у САП.

У коментарі Суспільному один з адвокатів підозрюваного Костянтин Глоба також прокоментував рішення ВАКС.

"Прокурор в судовому засіданні на запитання суддів по конкретних доказах, які дозволять суду прийняти протилежне рішення, відсторонення Михайла Головка, не привів жодного доказу, а навпаки визнав той факт, що не зібрані досудовим розслідуванням докази, які б дозволили відсторонити Михайла Головка від посади. Це прямий текст прокурора в судовому засіданні", – заявив Глоба.

Нагадаємо, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ще 6 липня подав до ВАКС клопотання про відсторонення голови Тернопільської облради від займаної посади. 17 липня суд ухвалив рішення не задовольняти це клопотання. Тоді прокурори подали скаргу на це рішення.

Варто зауважити, що Михайло Головко перебуває у відпустці з 12 липня по 24 серпня. Його обов'язки виконує перший заступник.

Варто прочитати Затримання голови Тернопільської облради: у його кабінеті знайшли речі, схожі на вибухівку

Михайло Головко і кількамільйонний хабар: що відомо