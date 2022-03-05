Голые стены: в России снимают вывески мировых брендов, ушедших с рынка

Россия начала против Украины полномасштабную войну. Из-за этого ряд мировых компаний прекратили бизнес в России.

В сети опубликовали фото торгового центра без вывесок магазинов и брендов, которые перестали работать из-за нападения на Украину. Отныне там остались голые стены.

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В России теперь нет Samsung

Компания Samsung Electronics заявила, что прекратила поставку продукции в Россию. Объяснили, что это из-за "текущих геополитических событий". Они не будут поставлять телефоны и чипы. Компания отметила, что пожертвует 6 миллионов долларов "на регион" на потребительскую электронику и поддержку гуманитарных усилий и помощь беженцам.

Кроме того, от страны-террориста ушли Apple, Nike, IKEA и другие гиганты рынков.

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