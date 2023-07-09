В центре Львова заметили голого мужчину: он странно вел себя и пил что-то из стакана
Источник:Varta 1
Жители и гости Львова заметили в центре странного мужчину. Он был совершенно обнажен и не обращал никакого внимания на шокированных и удивленных свидетелей.
В воскресенье посреди белого дня по Львову разгуливал мужчина в "костюме Адама". Многие видели этого незнакомца, ведь 9 июля в центре было довольно людно. Благодаря очевидцам соцсетями быстро распространились кадры с места событий.
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Подробности курьезного инцидента
Свидетели видели пешехода без одежды возле ТЦ "Магнус" и в районе гостиницы "Львов" днем. Его совершенно не смущало, что по этому поводу думали другие люди.
Причины такого поведения неизвестны. По предварительной информации, к нему подошли сотрудники полиции и заставили его одеть нижнее белье.
На кадрах можно увидеть, как этот мужчина держит стакан в руке и что-то пьет на входе в "Рукавичку". Прохожие оглядываются на него, а он в это время смотрит на стену и спокойно наслаждается напитком возле урны с мусором.
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