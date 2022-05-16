В белорусском городе Хойники Гомельской области ищут транспортера для перевозки трупов.

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Такой тендер о "выборе поставщика для перевозки тел для проведения судебно-медицинских экспертиз или для временного хранения в морге" опубликовали на сайте государственных закупок.

Стоимость таких услуг оценивается в 16 тысяч белорусских рублей (около 4 750 евро или 140 тысяч гривен).

Место работы – Хойницкий район и город Хойники. Отмечается, что услуга должна включать перевозки как просто умерших, так и расчлененных трупов или уже начавшихся разлагаться.

Ранее сообщалось, что в Хойницком госпитале находились раненые российские бойцы, а в городе постоянно видели медицинские автобусы ПАЗ, которые перевозили раненых оккупантов.



Объявление о поиске перевозчика трупов на Гомельщине / Фото Motolko Help

Ведомство добавляет, что в начале апреля военные врачи покинули город, но вполне возможно, что часть российских солдат могла остаться в госпитальном морге.

К слову, в Украине начался 82 день войны. За это время наши военные ликвидировали 27,7 тысяч российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили: 1 228 танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, 577 единиц артиллерии, 200 самолетов, почти 100 крылатых ракет и т.д.

Угроза со стороны Беларуси сохраняется

В Генштабе ВСУ предостерегают, что на территории Беларуси сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов. Однако украинские защитники внимательно следят за ситуацией.

Несмотря на то, что активные или наступательные действия на Волынском и Полесском направлениях не зафиксированы, в Беларуси продолжаются сборы с военнообязанными. Эксперты предполагают, что Владимир Путин постарается снова втянуть Лукашенко в войну с Украиной.

Еще 10 мая в минобороны Беларуси сообщили, что разворачивают на границе с Украиной силы спецопераций. Это якобы делают в "пределах проверки".

Кроме того, площадки, которые занимали российские войска в Беларуси, сейчас разминируют – с них снимают все инженерные средства минно-взрывного заграждения, которые существовали при расположении вражеских частей.

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