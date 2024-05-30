В Беларуси заговорили о переходе на "военное время" в регионе, который граничит с Киевской областью

В Беларуси заявили, что Гомельская область готова к переводу на военное время. Сейчас там продолжаются военные учения.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев заявил журналистам, что в регионе "отработали ряд элементов готовности" к переводу к действиям в военное время – не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и всех формирований гражданской обороны.

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Как прошли тренировки в Гомельской области

Чиновник заявил, что на тренировке отрабатывали алгоритмы со всеми специальными службами обеспечения, были привлечены и подразделения МЧС.

Отмечается, что также в регионе проверили взаимодействие всех элементов военной составляющей и определили "перспективное направление", чтобы усовершенствовать работу, привлечь ресурсы технических транспортных средств, расширить диапазон специальных формирований и тому подобное.

Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и др. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время. Вместе с тем есть ряд корректив, требующих оперативного вмешательства, поэтому мы выработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы,

– рассказал Худолеев.

Он также напомнил, что аналогичные тренировки состоялись уже в двух регионах, а Гомельская область уже третья.

По мере дальнейшей работы сможем наращивать и укреплять позиции,

– сказал он.

Худолеев добавил, что тренировки на всех локациях продолжаются.

Какая сейчас ситуация в Беларуси